María José Rienda reconoce que disputar la Supercopa en Arabia Saudí "es una decisión complicada"

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, ha reconocido que la decisión de celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí a principios de enero "ha generado mucha polémica" y ha sido "una decisión complicada" por sus implicaciones políticas.

"No entendemos sitios donde la mujer todavía esté en estas condiciones", ha subrayado a la prensa en Bruselas, donde participa en una reunión con sus homólogos en la UE, en referencia a la falta de libertad para la mujer en Arabia Saudí.

Rienda ha reconocido que "es una decisión complicada", que "ha generado mucha polémica lógicamente" y ha dejado claro que "es una decisión que ha tomado directamente la Real Federación Española de Fútbol sin conocimiento de las partes". "Entiendo que ha tomado la decisión que ha estimado conveniente", ha apostillado.

La exesquiadora ha añadido que "desde el Estado" están "luchando constantemente por la igualdad de la mujer, por los derechos de la mujer" y garantizar que tengan "lo mismo". "Porque la mujer no quiere más, quiere lo mismo en todos los sectores", ha zanjado, evocando que "el 8M fue un antes en todos los sectores", incluido el deporte.

Rienda, descargó al Gobierno de cualquier responsabilidad en el relevo de Robert Moreno por Luis Enrique como seleccionador nacional de fútbol, pero reconoció que las formas no han sido las más adecuadas. "Es verdad que las formas son también importantes. Cuando las cosas se hacen bien, no crean polémica, y cuando no se hacen correctamente, lógicamente crean polémica", respondió.

No obstante, la secretaria de Estado pidió respeto para todos los técnicos y subrayó que el Estado, como tal, no está involucrado en las decisiones deportivas que pueda tomar la Federación. "Nosotros, como Estado, no nos metemos", dijo Rienda, quien solicitó "respeto ante todos los técnicos" porque "como persona y como deportista" entiende "que el sector técnico no es fácil".

La excampeona de esquí alpino quiso también trasladar su apoyo tanto a Luis Enrique como a Robert Moreno. "Todo el apoyo tanto a unos que entran como a otros que salen porque son grandes profesionales y todos tienen una experiencia para seguir haciendo crecer el fútbol", dijo.