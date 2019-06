Marcos Llorente: "Vengo a ganarme el cariño de la gente con mi trabajo y mi compromiso"

El nuevo jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, ha afirmado este viernes que espera ganarse el "cariño" de su nueva afición con su "trabajo" y su "compromiso", y ha afirmado que ha abandonado el Real Madrid "con la conciencia muy tranquila de haberlo dado todo".

"Estoy muy ilusionado, muy contento y muy feliz, era lo que quería, venir aquí. Aquí estoy, con ganas de empezar a entrenar con mis compañeros", señaló ante los medios de comunicación tras pasar reconocimiento médico. "Con el trabajo se demuestran las cosas. Al final es lo que la gente valora. Vengo aquí a trabajar, a darlo todo por esta camiseta, y a ganarme el cariño de la gente con mi trabajo y mi compromiso", continuó.

Además, el centrocampista madrileño explicó por qué se decantó por la apuesta de Diego Pablo Simeone. "Estaba seguro de que quería ir a un proyecto con ambición y que apostara por mí. Aquí tengo las dos cosas", manifestó.

Sobre su pasado madridista, afirmó que su antiguo entorno no puede echarle nada en cara. "No tengo miedo, me voy con la conciencia muy tranquila de haberlo dado todo, de haber trabajado lo máximo que he podido. En ese sentido, me voy tranquilo", indicó.

Por último, habló sobre el hecho de sustituir a un fijo como Rodrigo Hernández, que previsiblemente abandonará el club rojiblanco este verano. "Rodri es un gran jugador, ha tenido un año espectacular aquí. Entre todos los compañeros intentaremos que se repita otra vez el año que tuvo él", concluyó.

Marcos Llorente pasó este viernes el reconocimiento médico con su nuevo club en la Clínica Universidad Navarra, previo a la normalización de su fichaje, con el acuerdo ya cerrado para su traspaso por cinco temporadas procedente del Real Madrid.

El centrocampista de 24 años llegó sobre las 9:00 de la mañana a la citada clínica para las pruebas médicas. "Todo bien", explicó el futbolista a su salida, a la espera aún de conocer la fecha de su presentación oficial como nuevo jugador colchonero.