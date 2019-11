Marco Reus, sobre el partido frente al Barcelona: “Si jugamos como en la ida, tenemos posibilidades de ganar”

El entrenador del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha señalado este martes que deben afrontar el partido contra el FC Barcelona en el Camp Nou como el de la primera vuelta en casa, cuando empataron (0-0) pero tuvieron más ocasiones de gol en un "gran partido" para sus intereses.

"Tuvimos muchas más ocasiones de gol que el Barça, defendimos bien y tuvimos paciencia para jugar. Fue un partido excelente que pudimos ganar, y es así como debemos continuar aquí y mirar de jugar igual", aseguró en rueda de prensa haciendo referencia a ese duelo de la primera vuelta.

Pese a que se juegan muchas opciones de clasificación, lo primordial es jugar bien. "Primero tenemos que hacer un gran partido, siempre es difícil contra el Barça y más en Barcelona. Tenemos muchas ganas de jugar este partido, tenemos muy buen recuerdo del partido de ida, jugamos muy bien", reiteró.

Favre, que puede estar en la rampa de salida si no endereza el rumbo del equipo pronto, negó que tenga más presión que de costumbre. "Siempre estamos bajo presión, da igual contra quién juegues. Contra el Barça siempre es muy difícil jugar pero tenemos una gran ilusión por jugar y esperamos con impaciencia el poder hacer un buen juego", explicó.

"Debemos jugar excelente, correr mucho y con presión, defender muy bien, y jugar hacia adelante con inteligencia y sin precipitarnos", añadió en este sentido el técnico, que lamentó no poder contar con el exblaugrana Paco Alcácer. "Se ha quedado en casa. Al principio de la temporada jugó muy bien, hizo muchos goles. Es muy eficaz pero se ha lesionado y ya arrastraba una lesión", lamentó.

Por su parte, el jugador Marco Reus negó que tenga en mente poder fichar algún día por el FC Barcelona pese a haber formado parte, en el pasado, de varias listas de rumores de fichajes. "Acabo de renovar mi contrato, cuando termine tendré 34 o 35 años. Estoy muy a gusto aquí, es la primera vez que jugamos en Barcelona, es un partido realmente apasionante y lo afronto en un club apasionante, así que no puedo pedir más que ganar", se sinceró.

"Tenemos que jugar con mucha valentía y confianza todo el partido, también sufriremos porque es normal en un partido así, pero si jugamos como en la ida tenemos buenas oportunidades", coincidió con su entrenador respecto a cómo deben afrontar este partido.

Por otro lado, bromeó sobre su amistad con el portero blaugrana Marc-André Ter Stegen después de que le detuviera un penalti en Dortmund. "Ya no somos amigos. No, es broma. Hablamos muchos, es un chico fantástico con una enorme fortaleza mental. Me hubiera gustado marcarle gol, y si mañana tengo ocasión de hacerlo procuraré hacerlo mejor. Veremos qué pasa", auguró.