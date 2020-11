Marco Asensio: "Todavía me queda un poco para llegar al máximo nivel"

El jugador de la selección española y del Real Madrid Marco Asensio tiene claro que "todavía" le "queda un poco" para volver a estar al "máximo nivel", algo que conseguirá "en los próximos partidos", además de no huír de la exigencia que genera el combinado nacional y el conjunto merengue.

"Las sensaciones son buenas, esto es un proceso muy largo, la temporada también es larga y se trata de coger confianza a medida que avanzan los partidos. Yo me voy encontrando cada vez mucho mejor y poco a poco irán saliendo mucho mejor las cosas", indicó el balear en la rueda de prensa previa al amistoso con los Países Bajos.

Asensio no quiso marcar un porcentaje, pero sabe que todavía puede avanzar más. "No me atrevería a decir un porcentaje, no estoy al cien por cien y sé que para llegar a mi máximo nivel aún me queda un poquito. Estoy en el camino correcto, confío en mis posibilidades y estoy convencido de que irá a mejor con el paso de los partidos", añadió después de volver a los terrenos de juego el pasado mes de junio tras un año en el dique seco por una grave lesión.

En otras cuestiones, el mallorquín dijo que sabe "perfectamente" donde juega y todo lo que conlleva. "Sé dónde estoy, en qué selección estoy... depende de cómo te tomes esa presión. Me lo tomo ahora como una motivación, mi objetivo era volver igual o mejor que antes. Sé que los buenos momentos van a llegar", agregó Asensio, que regresa con la selección casi dos años después.

Preguntado por el amistoso contra los neerlandeses, Asensio explicó que lo afrontan como si fuese oficial. "Para nosotros es prácticamente un partido oficial, por contra quién jugamos y dónde jugamos. Luego tenemos dos partidos importantes de 'Nations League' pero el de este miércoles lo afrontamos así, como si fuese oficial", insistió.

"Siempre que confía en ti el entrenador es muy importante, estoy feliz por volver y tener minutos, es muy especial venir con la selección. Y encima jugamos contra mi segundo país, la mitad de mi familia es de Holanda. Me trae grandes recuerdos, me acuerdo mucho de mi familia con motivo de este partido. Tengo sangre holandesa, me siento un poco holandés. Cada año intento venir a visitarles. La intención es salir a por todas, jugar bien y ganar, que eso es lo más importante", indicó.

En otras cuestiones, el centrocampista del Real Madrid no quiso valorar las críticas que está recibiendo su entrenador Zinédine Zidane tras la derrota en Mestalla por 4-1. "Siempre que no hay resultados positivos en el club no son momentos agradables, pero aquí es otra dinámica, estamos con la selección, tenemos tres partidos muy bonitos y ahora estamos centrados en la selección", finalizó.

