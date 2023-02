Marcelo repasa su última temporada en el Real Madrid: "Irme de mi casa fue difícil"

Marcelo ha repasado su última temporada en el Real Madrid en una entrevista en ESPN con Martín Ainstein, en el programa 'Diarios de Bicicleta'. El defensor brasileño reconoce que "fue díficil" dejar el conjunto blanco y que estaba "jodido" por no jugar.

"Irme de mi casa fue difícil, pero siento que no me he ido del Real Madrid. Llegué con 18 años y he aprendido todos los valores del Madrid y de grandes jugadores como Raúl Casillas, Ramos...me veo regresando, intentando ayudar a los niños", comenta.

Y añade: "Yo sabía que no era el titular y dije: ¿qué puedo hacer para ayudar al equipo? Jodido por no jugar estaba, claro. No hay ningún jugador que diga que está contento por estar en el banquillo y si lo dice está mintiendo, es imposible. Yo ayudé a mis compañeros ayudando a mis compañeros compitiendo en los entrenamientos y me sentí muy útil. Mi manera de ser y mi alegría también han aportado mucho".

Marcelo levanta la Copa de Europa en lo más alto de la fuente de la Diosa Cibeles. EFE

Marcelo afirma "sentirse ganador" pese a que no tuvo muchos minutos la temporada pasada y que fue "su mejor temporada". Además reconoce que las remontadas "están en el ADN del equipo".

"Yo también me sentí ganador. Aunque es jodido ser capitán y no jugar, y también decir a tu hijo que el míster no cuenta contigo. Pero fue la mejor temporada porque aprendí muchísimo como ser humano. Las remontadas son algo que te enseña el Madrid con el tiempo, en mi primer año ganamos LaLiga así y Vini, Rodrygo y Fede lo sabían y me preguntaban por esos partidos".

Y concluye alabando a sus compatriotas Militao, Rodrygo y Vinicius: "Han tenido paciencia y ahora vemos los resultados. Parece que llevan 15 años en el Madrid. Y Fede igual. Cuando Fede estaba en el Castilla y subía algún día a entrenar, siendo un niño, Casemiro y yo ya hablamos de él y dijimos que vaya tío... Le veías tocar el balón, correr...".