Marcelo: "Quiero seguir toda mi vida en el Real Madrid, pero no decido solo"

Marcelo Vieira repasó su presente y futuro en el Real Madrid. El lateral, de 33 años, es uno de los capitanes del conjunto blanco, tras diez años de permanencia: "Es un orgullo ser uno de los capitanes, pero es una responsabilidad muy grande. Es verdad que puedes hablar un poquito más fuerte al árbitro y no pasa nada", bromeó el brasileño en 'El Hormiguero' de Atresmedia, este martes.

El conjunto blanco lidera LaLiga Santander, en un momento en el que se cuestiona si el rendimiento del Real Madrid baja con respecto al comienzo de la temporada. Marcelo opta por la prudencia y el respeto a los rivales: "Tenemos un montón de meses para intentarlo. Estamos en una buena línea, tenemos que ganar los partidos, que son muy importantes. Estamos como líderes, pero esto no es como empieza, es como termina, y siempre respetando al resto de equipos".

En el horizonte, el partido de vuelta de la Champions League frente al PSG, donde juega Mbappé. La entrevista de Marcelo se produce justo el día en que Le Parisien publica una estratosférica oferta de renovación a su delantero franquicia: "No lo veo... porque no sé el futuro", volvió a comentar entre risas el jugador.

Futuro: "Quiero seguir toda mi vida aquí, pero..."

Ineludiblemente, Marcelo habló sobre su futuro en el fútbol profesional: "Estoy en el club de mi vida, tengo en mi cabeza que mi hijo crezca y pueda jugar con mi hijo. Estoy haciendo lo posible para seguir jugando al máximo nivel. El futuro no lo sé. Ahora mismo, tenemos partidos importantes, soy capitán del mejor equipo del mundo, estoy arropado por mis compañeros del club".

Y eludió hablar del momento de su retirada del fútbol en activo: "No pienso mucho más allá. Voy poco a poco. Sé que todo tiene un fin, pero no pienso en ello ahora mismo. Quiero seguir toda mi vida aquí, quiero retirarme aquí, pero no decido solo, hay un montón de cosas".