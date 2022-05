Marcelo se lamenta por su salida del Real Madrid: "No me van a renovar y he sido un p... ejemplo"

En la última jornada de LaLiga Santander se enfrentaron en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Betis. El partido sirvió a Marcelo para despedirse del que fuera su público durante años. 16 años después el lateral izquierdo se marchaba como una leyenda y convertido en el jugador que más títulos ha ganado defendiendo la camiseta blanca.

Las cámaras de 'El Día Después' de 'Movistar Plus+' cazaron una conversación durante el encuentro en la que Marcelo confesaba a Lucas Vázquez sus sentimientos y se mostraba dolido por su salida después de tantos años dedicados a la entidad: "Porque el club no me va a renovar... he sido un puto ejemplo", asegura el brasileño al que el gallego contesta: "Es que es una pasada tío. No somos... no somos conscientes. Pero no es fácil el momento".

?? La confesión de @MarceloM12 a @Lucasvazquez91 en el banquillo del Santiago Bernabéu



? "El club no me va a renovar... he sido un puto ejemplo"



?? @ElDiaDespues



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/bGfVkwc6oY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 26, 2022

El Real Madrid, tal y como ha contado Melchor Ruis, le habría ofrecido la posibilidad de seguir, pero no en los terrenos de juego. La idea es que ocupe algún puesto dentro de la entidad, pero para ello debería colgar las botas. El jugador no quiere retirarse aún y sueña con quedarse al menos una temporada más pese a que no ha jugado practicamente nada con Ancelotti.

El único de los jugadores que acaban contrato este 30 de junio y va a renovar es Luka Modric. Tanto Isco como Bale saldrán y el caso de Marcelo es similar. El brasileño dejará el Real Madrid con 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España si nada cambia.