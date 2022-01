Marcelino: "A un partido no estamos tan lejos del Atlético de Madrid"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, aseguró en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que les enfrentará al Atlético de Madrid que no están "lejos" del nivel de los 'colchoneros' en una lucha a partido único, y añadió que irán "a por todas" para aprovechar la ilusión de revalidar el título ganado en 2021.

"Nos enfrentamos a un equipo muy bueno, a la vez somos conscientes de nuestro nivel competitivo, demostrado en cualquier partido. Hemos ganado, empatado y perdido contra el Atlético y siempre con resultados ajustados, lo que indica que no estamos lejos de ellos a un partido", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico de los 'leones' cree que esta semifinal está igualada. "Sabemos que la igualdad es la nota predominante y el acierto decanta la balanza. Intentaremos estar certeros en nuestra área y, en la contraria, aprovechar alguna ocasión. Esperamos tener un poquito más de acierto que el rival", auguró.

Tras ganar la Supercopa 2021 al FC Barcelona, llegan a esta cita como subcampeones de Copa. "Estamos muy contentos de estar aquí y tener la oportunidad de en dos partidos ganar un título, y sentirnos a la vez orgullosos de estar con esos tres 'equipazos'. Tenemos la posibilidad de estar aquí, lucharemos con toda nuestra intención e ilusión para llegar a esa final. Mañana, a por todas", aseguró.

Sobre la victoria de la última edición, opinó que la ganaron por jugar con su estilo y estar más acertados, no por azar. "No creo que se ganara la Supercopa al Madrid y al Barça por efervescencia o porque llegara un entrenador. Se gana porque se cree en una idea", defendió.

"Los futbolistas dieron su máxima capacidad y tuvimos más aciertos que el rival. Y es el camino de esta temporada, no hay diferencia alguna. Y creo que somos mejor equipo ahora que el año pasado a esta altura, y eso no garantiza la victoria porque jugamos contra tres enormes equipos", matizó.

En cuanto a sus jugadores, aseguró que les ve igual. "Trabajan con ilusión y ambición, buena armonía, disciplinados y entusiasmados. No sería capaz de ver algo diferente a lo habitual, es la gran fortaleza de este equipo, que siempre intenta hacerlo lo mejor, la ilusión de ganar cada partido está presente y sólo tengo alabanzas de sus entrenamientos", aseguró.

En cuanto a las dudas de Yuri, Villalibre y Capa, las resolvió hasta donde pudo hacerlo. "Capa lleva un entrenamiento y esperemos que sí esté. Villalibre seguro que no, porque todavía no ha entrenado con el equipo. Y Yuri lo tendremos que valorar con su opinión pero está en el tramo final y muy próximamente, si no es para este partido, estará disponible", manifestó.

Iñigo Martínez: "Lo maravilloso para mí es no ser favoritos"

El defensa del Athletic Club Iñigo Martínez confesó este miércoles que "lo bonito y maravilloso" en un torneo como la Supercopa de España es "ir de 'tapado'" y "no ser favoritos", al mismo tiempo que se mostró convencido de que si están "al 100%" pueden "hacer frente a cualquiera".

"Lo bonito de esto es ir de 'tapado'. Lo maravilloso para mí es no ser favorito. A partido único no hay favoritos, a la mínima que te despistes te vuelves a casa, sabemos competir contra estos equipos, si estamos al 100% podemos hacer frente a cualquiera", aseguró Martínez en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid.

El futbolista destacó la "ilusión" ante la oportunidad de revalidar el título. "No hay partido sencillo contra el Atlético, pelean hasta el final. Igual no es su mejor año, pero todos queremos ganar, es un título. Esperemos que esta vez la suerte también nos acompañe como el año pasado", deseó.

"Haciendo nuestro trabajo podemos ganar a cualquiera, va a ser difícil, un partido de 90 minutos o más, debemos estar preparados, puede pasar cualquier cosa. Tengo confianza plena en la plantilla, estamos todos ilusionados, daremos todo para llegar a la final", aseveró con contundencia.

Finalmente, Iñigo Martínez valoró las declaraciones de Raúl García asegurando que "no tiene sentido" disputar este torneo en Arabia Saudí. "Cada uno tiene su forma de ver las cosas, todas son respetables. No esta en nuestras manos, la decisión la toma la RFEF. Es verdad que se podría haber jugado en España, sobre todo por los aficionados, sería bonito para ellos", lamentó.

"Pero no está en nuestras manos, nosotros nos dedicamos a jugar, yo voy donde sea si es por competir e intentar ganar un título. Olvidad esa polémica, nosotros a lo nuestro, mi mente está en llevarme la copa a Bilbao", sentenció.