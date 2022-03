Marcelino: "El momento de mi renovación será al final, es muy complicado, yo vine aquí con otra directiva"

Marcelino García Toral cree que en el Athletic Club "no puede ser un fracaso no llegar a la final de Copa" como "no puede ser tampoco un fracaso no llegar a Europa", ya que considera que ambos objetivos son "muy difícil" de conseguir para un equipo con la filosofía de jugar solo con futbolistas de la tierra y emplaza a final de temporada para conocer si renovará su contrato.

"Es muy difícil. Yo vine con una directiva que me demostró confianza, cariño y respaldo en los momentos complicados. Ahora que, producto de que considera que hicimos un buen trabajo, esta Junta Directiva nos quiere ofrecer la renovación, es muy difícil para nosotros dar el paso. ¿Cuándo será el momento? Al final, cuando veamos los resultados y como ocurre todo. Creo que hay muchos factores muy complejos y luego que ambas partes, la que va a dirigir el club y nosotros, consideremos que nuestra continuidad es lo mejor para el Athletic. Yo voy a trabajar con la misma ambición, ilusión y confianza y luego ya se verá lo que sucede", explicó.

Para Marcelino, llegar a "la final de la Supercopa eliminando al Atlético de Madrid en semifinales, a las semifinales de Copa después de superar al Real Madrid y al Barcelona, los máximos candidatos del torneo", y verse ahora con opciones europeas hace de lo que va de curso una temporada "muy buena, buenísima".