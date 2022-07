Marcao: "Quiero hacer historia en el Sevilla"

El central brasileño Marcos do Nascimento Teixeira 'Marcao', primer fichaje del Sevilla para esta temporada, afirmó este miércoles que quiere "hacer historia" en "un club víctorioso" como el sevillista y al que aseguró que llega "muy motivado", tras su traspaso desde el Galatasaray turco.



En la concentración del equipo andaluz en Corea del Sur, a la que se incorporó este miércoles el presidente, José Castro, Marcao declaró a los medios del club que está "muy feliz" y "preparado para nuevos desafíos", tras unos primeros días en los que su compatriota Fernando Reges, con quien coincidió en 2019 en el Galatasaray, está siendo su mejor 'cicerone'.



"Me han recibido muy bien los compañeros, conocía a Fernando de jugar con él seis meses (en Estambul) y con los demás ha sido muy fácil también. Fernando me había contado que los compañeros son muy alegres y muy fáciles de entender", recalcó, con lo que su adaptación "está siendo muy fácil".



Añadió que con su nuevo técnico, Julen Lopetegui, tiene aún "mucho tiempo para hablar e ir viendo cómo quiere las cosas", aunque le "gusta mucho" sus métodos de entrenamiento, "hablando con los jugadores y teniendo confianza en ellos".



El central de Londrina (estado de Paraná), de 26 años, dijo que le "gusta mucho cómo se juega en España" y también como lo hace el Sevilla, por lo que no se lo pensó "dos veces para elegir esta propuesta", y aseguró que es "muy competitivo" y que cree que "a la afición le va a gustar" su "tipo de juego".



"Estoy en el mejor momento de mi carrera, he jugado en Europa, tengo más experiencia y madurez y estoy preparado para nuevos desafíos. Quiero ganar todos los partidos y competir al cien por cien, y uno de mis objetivos es ir a la selección, por eso elegí también al Sevilla", subrayó.



Marcao señaló que quiere hacer su propio camino como sevillista. "Diego Carlos -central brasileño traspasado al Aston Villa inglés- hizo su historia como un gran jugador. Yo he llegado ahora para hacer la mía en el Sevilla FC. Van a ver un jugador que va a luchar con sus compañeros todo el tiempo, cada segundo, cada metro", aseveró.





El defensa paranaense insistió en que va a "competir siempre al más alto nivel", consideró que sus "puntos fuertes son la salida del balón y el marcaje al contrario".



Explicó que puede "jugar en los dos lados del central, pero mejor en el izquierdo", y que "alguna vez" también lo ha hecho "por delante de la defensa, aunque ahí está Fernando", así que ve difícil poder actuar de mediocentro, bromeó, un compañero del que aprendió "muchísimo en Turquía".



"Para tener éxito hay que defender bien, así que primero tenemos que pensar en eso y luego en atacar. Me gusta mucho la exigencia. Para mí es de lo más importante del fútbol, por eso escogí el Sevilla y quería estar aquí. Quiero dejar mi marca aquí y para eso tengo que ser campeón, levantar trofeos con el club. Vamos a jugar también la 'Champions', la mejor competición de clubes, y queremos estar hasta el final ahí", resaltó.



Marcao le envió un mensaje claro al sevillismo. "A la afición le digo que estoy muy feliz y deseando que me presenten junto a ellos. Que voy a luchar cada día por el Sevilla y que no veo el momento de estar jugando en el estadio y de dar el rendimiento que este club merece", concluyó.