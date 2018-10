Maradona, contra Messi: "Es inútil hacer caudillo a un hombre que va veinte veces al baño antes del partido"

Maradona ha cargado contra la estrella del Barcelona y de la Selección Argentina, Leo Messi.

El 'Pelusa', invitado a una tertulia para Fox Sports en México, pidió "no endiosar más" al delantero. "Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. Es de cajón. Messi es Messi jugando en el Barcelona y Messi es uno más jugando con Argentina", declaró.

Después, parece que quiso rectificar volviendo a ponerle como mejor futbolista del mundo, pero enseguida volvió a criticarle por su falta de peso dentro del vestuario de la albiceleste: "Yo quiero ir a favor de Messi y digo que es un grandísimo jugador, pero no le da para decir tráeme a aquel, antes de hablar se va a jugar a la PlayStation".

Por último, manifestó su deseo y su capacidad de dirigir a la Selección Mexicana su fuera necesario: "Sí, me gustaría dirigirla". Cree que México no encuentra aún seleccionador "porque hay intermediarios y hay gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra. Yo nunca, nunca, me he ofrecí a ningún empresario para que me traiga a la selección mexicana. Y eso creo que me da el fuerte para que los jugadores mexicanos crean en alguien".