Manolo Lama pierde su apuesta tras el gol 15º de Vinicius en Liga: así lo celebró Juanma Castaño

Uno de los alicientes de esta temporada que se gestaron en el Tertulión de los Domingos de Tiempo de Juego tuvo que ver con una apuesta que salió de Manolo Lama.





Lama apostó en noviembre de 2021 que Vinicius no llegaba esta temporada a los quince goles en LaLiga. Juanma Castaño tomó nota de la afirmación del narrador de Tiempo de Juego, y solo fue cuestión de esperar.

En la jornada 36, antes del descanso del Real Madrid - Levante, Vinicius, que ya venía de dar una asistencia a Benzema, marcó su gol 15 en la temporada 2021-2022.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No había terminado de celebrarlo el brasileño en el Santiago Bernabéu cuando Juanma Castaño y parte del equipo de El Partidazo de COPE irrumpieron en el estudio para recordarle a Lama que había perdido su apuesta.





'60' años después, Lama pierde una apuesta

"Me hizo el truco porque me dijo que no valían ni los de Copa ni los de Champions, y le dije que vale. ¡Aquí tienes los quince en Liga! El gol también se entrena y Vinicius ha demostrado que Manolo Lama puede perder apuestas", le dijo Castaño a Lama.

"Recuérdame que en el próximo partido frente al Betis te den el trofeo para que se lo entregues tú", respondió Lama.

"Quiero acordarme de una persona que ahora no lo puede celebrar, que es Miguelito, una de las personas más felices de la faz de la tierra", bromeó de nuevo Castaño.