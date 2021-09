Maldini: "La sensación es que esto es prácticamente un punto final en la era Koeman"

Julio Maldonado 'Maldini', comentarista de Tiempo de Juego y especialista de fútbol internacional, habló en 'Tiempo de Análisis' de la dura derrota del Barcelona ante el Benfica en el estadio Da Luz, donde cayó 3-0 en la 2ª jornada de la Champions, después de caer ante el Bayern de Munich 0-3 en la 1ª jornada.

"El Barça ha jugado un mal partido. No tirar a puerta en 90 minutos es imposible defenderlo. Más allá de algunos minutos buenos de Pedri y momentos de buena presión y buena circulación con un buen Frankie De Jong. Las decisiones de Koeman han sido bastantes desafortundas, sobre todo poniendo a De Jong de central cuando se estaba asociando muy bien con Pedri. El Barça lo tiene muy complicado en la temporada, todavía tiene capacidad para levantarse en esta Liga de Campeones, es imprescindible ganar los seis puntos al Dinamo de Kiev pero la sensación es que esto es prácticamente un punto final en la era Koeman. El Benfica ha hecho un gran partido y ha vapuleado al Barça".





Otra dura derrota en Lisboa

El Benfica venció este miércoles al Barcelona por 3-0 en un encuentro en el que fue muy superior y en el que el delantero uruguayo Darwin Núñez hizo un doblete y amargó la noche de 'Champions' a un Barça hundido y con su técnico Ronald Koeman en la cuerda floja. El Benfica ahogó al Barcelona en todas sus líneas y Jorge Jesús planteó un partido a la perfección con un 3-4-3 que resultó muy eficaz, sobre todo a la contra.



El conjunto luso salió enchufado, con presión alta y juego directo y los resultados no se hicieron esperar. Antes del minuto tres, jugada por la banda izquierda, recoge el balón escorado Darwin Núñez, se mete en el área, rompe con varias bicicletas a Eric García y sorprende a Ter Stegen con un remate ajustado al primer palo que se fue al fondo de la red. La segunda la tuvo casi en el minuto 5 el ucraniano Yaremchuk, con un disparo fácil al borde del área que decidió colocar y que acabó suave a las manos del cancerbero azulgrana. El Benfica intentó ahogar la salida del balón del Barça. En el minuto 8, primera reacción de Koeman: Eric García a la derecha y Araújo a la izquierda para intentar frenar al uruguayo Darwin Núñez.









Primer cuarto de hora trepidante con un Benfica que jugaba a controlar el partido y a buscar las verticalidad y velocidad de Yaremchuk, Rafa y Darwin. El Barcelona quería, pero sólo respiraba cuando el esférica llegaba a Pedri o Busquet. La sorpresa llegó en el minuto 32 cuando Koeman decidió quitar a Piqué para que entrara Gavi, un joven de 17 años que en 'Champions' sólo tenía la experiencia de media hora ante el Báyern en la primera jornada. De hombre escoba en la defensa, Frenkie de Jong.



Tras el descanso, los focos apuntaban a Ansu Fati, que empezaba a calentar junto a Coutinho, y el partido siguió igual, con Darwin escorado en la izquierda haciendo mucho daño a la zaga catalana. En el 51 llegó otra gran jugada del uruguayo Darwin Núñez, que en velocidad ganó un balón en el centro del campo, superó a Ter Stegen que salió en falso y el remate se fue a la base del poste. El Barcelona se salvaba tras un nuevo error garrafal. La situación era muy preocupante para el Barcelona y el holandés apostó por un triple cambio para que ingresaran en el 67 Ansu Fati, Coutinho y Nico. Salían Pedri, Piqué y Luuk de Jong. Pero nada más entrar los tres, en el 69, nuevo mazazo para el Barça tras el 2-0 anotado por el bueno de Rafa Silva.

En el 76, la jugada polémica del partido, centro de André Almeida por la izquierda, remate de cabeza de Gilberto y el VAR dejó claro que era penalti porque Dest la despejó con la mano. Lo tiró Darwin, engañó a Ter Stegen y subió el 3-0 al marcador. Koeman no daba crédito en el banquillo y el presidente del Benfica, el exfutbolsita Rui Costa, lo celebraba con euforia en el palco. Con el partido sentenciado y un Benfica que se gustaba, nuevo varapalo para el Barcelona con la expulsión de Eric García, que recibía en el 77 la segunda amarilla.



Con 3-0 se llegó al final del partido con una estadística demoledora, el Barcelona no tiró entre los tres palos y tras dos encuentros ni ha marcado ni ha sumado ningún punto. Los encarnados se colocan segundos con 4 puntos, tres más que el Dínamo, que hoy cayó ante el Báyern.

Koeman, en la cuerda floja

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, admitió este miércoles que no sabe si tiene "el respaldo del club" tras perder por 3-0 ante el Benfica y quedar con cero puntos tras las primeras dos jornadas de la Liga de Campeones: "Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo, me siento muy respaldado por los jugadores por la actitud que tienen. Por el club no sé", explicó en declaraciones a Movistar+.

Más tarde, en rueda de prensa insistió que de su futuro no puede "decir nada" porque no sabe "lo que piensa el club" y "no está" en sus manos. "Ya veremos", apuntó. Según Koeman, el partido del Barça no fue tan malo como indica el resultado: "El equipo ha jugado bien hasta el 2-0. La gran diferencia es que ellos han marcado y nosotros, no. Hemos tenido cuatro ocasiones claras para marcar. Es la gran diferencia". Y, una vez más, puso sobre la mesa que el Barça actual no puede aspirar a mucho más. "No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe el problema del Barça hoy en día. No se puede opinar de un equipo que no es el equipo de años pasados", sentenció.



De todas maneras, admitió que "al final el culpable es el entrenador", aunque añadió que en "muchos momentos del partido el planteamiento estuvo muy bien y el Barça tan solo fue inferior en la efectividad a la hora de marcar".



Respecto a los cero puntos que suma el Barça tras las dos primeras jornadas de Champions, dijo que "es una situación delicada, hay que intentar cambiar cosas y darle tiempo al equipo". "Si ganamos los dos partidos ante el Dinamo de Kiev y el Bayern gana los dos contra el Benfica tenemos opciones, tampoco es tan complicado", explicó.



Además, Koeman consideró que "en velocidad y en físico" el Barça es inferior "a muchos equipos". "Tenemos que ganar jugando a nuestra manera, con la posesión del balón y creando oportunidades. Pero si no marcas no ganas un partido", recalcó.