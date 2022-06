Macron 'presiona' a Zidane para que fiche por el PSG: "Sería genial para Francia"

Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, habló este miércoles con RMC Sport, asegurando que le encantaría que Zinedine Zidane regresara a Francia y que esto sería un grandísima noticia para el fútbol galo. Macron, que ya intermedió en el pasado para conseguir que Mbappé siguiera en el PSG, vuelve ahora a la carga con el extécnico del Real Madrid.

?? L'appel du pied d'Emmanuel Macron à Zidane en exclusivité sur RMC.



?? "On a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs." pic.twitter.com/ahRSIydiff — RMC Sport (@RMCsport) June 8, 2022

Preguntado por si ha hablado con Zidane, aseguró que no lo ha hecho, pero considera que su vuelta a los banquillos sería una estupenda noticia: "No he hablado con Zinédine Zidane, pero tengo una inmensa admiración por él, como jugador y entrenador. Realmente queremos tener, en el campeonato francés, un entrenador de este talento que fue capaz de ganar tres Champions League, que anhelamos para nuestros clubes. Espero para la influencia del campeonato francés y para Francia que venga a entrenar a un gran club francés. Sería genial. Es importante para nosotros que lo mejor que hemos formado pueda volver”, aseguró.

Aunque Zinedine Zidane siempre ha sonado como uno de los grandes candidatos para el banquillo del PSG en sustitución del argentino Mauricio Pochettino, todo apunta a que el elegido para entrenar al campeón galo la próxima temporada es Christophe Galtier, que la pasada campaña estuvo al mando del Niza.