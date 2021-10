Luka Modric prepara un regalo para doña Elvira, una mujer de 80 años que admira al croata por El Partidazo

El centrocampista del Real MadridLuka Modric tiene una fan muy particular: se trata de Elvira Turiño, una mujer de 80 años que reside en la localidad zamorana de Pajares de Lampreana.

El sueño de esta 'fan' es conocer a Modric y darle un abrazo. Y aunque es seguidora del Real Madrid, sólo ha podido ver a su equipo dos veces en directo en su vida.

Este sábado, Tiempo de Juego charló con ella, después de que se hiciese viral un vídeo en el que pide conocer a su ídolo. Y es que Doña Elvira se enamoró de Luka Modric tras la entrevista que Luka Modric concedió a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, en 2020, en la que recordó capítulos de su vida, como el asesinato de su abuelo durante la guerra.

"Me cayó muy bien cuando dijo lo de su abuelo. He sido del Madrid toda la vida, pero con él, de la impresión que me dio cuando contó lo de su abuelo, me llegó al alma y al corazón", dijo una Elvira emocionada: "No me quisiera morir sin poderle dar un abrazo", confesó ante Paco González.

Audio





"Si puedo, voy a ir a algún partido del Real Madrid. Lo vamos a intentar, aunque solo fuera ir para darme un abrazo a Modric, mirarle a los ojos y que él mire a los míos", dijo en Tiempo de Juego.

... Y Modric respondió

Tan solo 24 horas después, Luka Modric respondió con un vídeo que colgó a través de sus redes sociales, aceptando el deseo de doña Elvira, y con un regalo preparado para cuando vaya al Santiago Bernabéu.

??¡Qué GRANDE @lukamodric10!



??Sabíamos que Modric no iba a fallar.



¡Aquí teneis la entrevista de ayer a Elvira en @tjcope!



????AUDIO??https://t.co/GHnk4aC1VDhttps://t.co/BrXW9ZEJLC — Tiempo de Juego (@tjcope) October 31, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Señora Elvira, me ha hecho ilusión ver tu vídeo y espero conocerte pronto. Que sepas que tengo un regalo para ti, que te lo voy a dar cuando nos veamos y te mando un beso fuerte", dice un sonriente Modric en un vídeo que titula "para Elvira con todo mi cariño", mientras sujeta una camiseta que le entregaráen su próximo encuentro.