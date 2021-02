Luis Suárez, sobre su salida del Barça: "Lo que más me molestó fue que dijeran que era mayor"

Luis Suárez está siendo el delantero más decisivo de esta temporada en LaLiga Santander. Con el regreso de la Champions, el uruguayo ha concedido una entrevista al medio francés France Football donde repasa cómo están siendo sus primeros meses como rojiblanco y, sobre todo, cómo vivió su salida del Barcelona este verano.

“Lo más difícil fue cuando, después de seis años, estás acostumbrado a vivir en un mismo ambiente. Tener que explicarle a mis hijos que teníamos que marcharnos se hizo muy difícil", ha relatado el delantero, quien no tiene un grato recuerdo de los dirigentes azulgranas. "Lo que me molestó fue que me dijeran que ya estaba mayor y que no iba a poder estar más al alto nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso me decepcionó", ha desvelado.

En cuanto a su aclimatación al equipo del Cholo Simeone, Luis Suárez tiene claro cuál es la clave para seguir rindiendo al máximo nivel. "Es muy importante ser fuerte mentalmente y sentir que tienes los medios para revertir situaciones difíciles. Siempre ha sido una de mis características, nunca me he rendido", ha dicho.