Luis Suárez deja el Zaragoza sin poder disputar el playoff: "Es una auténtica vergüenza"

El delantero colombiano Luis Suárez se despidió este miércoles del Zaragoza, con el que no podrá jugar el 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander porque el Watford ha dado por concluida su cesión, y dejó claro que esta situación le parecía "una auténtica vergüenza" que le haya pasado esto y que LaLiga no tuviese una "respuesta a estos imprevistos".

"Es una pena increíble. Como jugador esto es lo más bonito y no me dejan terminar lo que empecé con mis compañeros, creo que se tenía que tener listas estas situaciones con tiempo para que no pase lo que me está pasando a mí, que me parece que es una auténtica vergüenza", expresó Suárez en declaraciones a los medios oficiales del Zaragoza.

�� DECLARACIONES | de Luis Suárez al no poder finalizar la temporada con el #RealZaragozapic.twitter.com/hRdFdudkyb — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 5, 2020

El atacante, autor este año de 19 goles en Segunda, cree que sus compañeros "notarán" su baja en el 'playoff'. "Creo que para cualquier plantilla estar sin un jugador se nota", apuntó, volviendo a lamentar que "las autoridades no tomen las auténticas precauciones que se deben tomar para estos casos".

"En principio hoy 5 de agosto ya tenía que haber acabado la Liga y no ha sido así, y me parece una vergüenza que esta se supone que es la mejor Liga del mundo y que no tenga una respuesta a estos imprevistos", aseveró Suárez.

Al sudamericano le duele "muchísimo" perderse la fase de ascenso por sus compañeros que lo han dado "todo" y por "la afición, el club y por toda una ciudad que se venía mereciendo esto". "Pero de igual manera confío en que mis compañeros lograrán el objetivo, estoy seguro que el Zaragoza subirá", sentenció.