Luis Rubiales quiere "buscar un horario para el fútbol modesto"

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, subrayó este lunes su intención de "buscar un horario, preferiblemente el domingo por la tarde, para que se destine al fútbol modesto, en el que no haya trasmisiones de partidos de Primera y Segunda".

En declaraciones a los medios en la escuela de Mareo del Sporting, Rubiales dijo esperar que esta idea que ya se recogía en su programa electoral no abra ningún conflicto con la Liga de Fútbol Profesional, ya que "el fútbol modesto es la base de la pirámide y donde todos los futbolistas se inician", por lo que "no se le puede ahogar" y "hay que darle alternativas".

Rubiales, quien hoy visitó varias instalaciones de la Federación Asturiana de Fútbol, elogió las instalaciones rojiblancas de Mareo, que calificó de "leyenda del fútbol español".

El presidente de la Federación se reunió unos minutos con el presidente del Sporting, Javier Fernández, así como con la familia de Enrique Castro, Quini, a la que ratificó la presencia de la selección española el próximo mes de marzo en un partido de homenaje que tendrá lugar entre el 19 y el 27 de marzo de 2019, una fecha que va a generar un conflicto organizativo ya que coincidirá con el derbi entre el Sporting y el Oviedo.

"Se jugará el partido porque Quini ha significado muchísimo para el fútbol español, el aniversario de su muerte es cuando es, así que habrá que hacer un esfuerzo para acomodar las fechas de los dos partidos", manifestó Rubiales ante la coincidencia de ambos encuentros.

Rubiales también se refirió al estado de muchos de los campos del fútbol modesto a propósito del fallecimiento de un jugador juvenil del Navia tras golpearse con la cabeza con una de las vallas que rodean el terreno de juego.

"Hay campos, la mayoría, que no son de la Federación, pero nosotros como ente organizador estamos a disposición de los técnicos para tratar de ayudar en lo que sea, para cualquier cosa que sea mejorar estos campos ahí estará la Federación", afirmó el presidente.

En su visita a Gijón, Rubiales también depositó un ramo de flores ante la estatua del entrenador Manolo Preciado, con el que coincidió en las filas del Levante.

Rubiales definió a Preciado como "un hombre cercano, muy humano y campechano, y siempre muy sincero".

Por último, aseguró que el estado de la Federación Asturiana de Fútbol "es muy positivo" y alabó la labor de su presidente al recordar que "cuando llegó Maximino Martínez la Federación no tenía patrimonio y sí muchas deudas. y ahora es todo lo contrario".

"El objetivo es lograr hacer la nueva sede, algo que Maximino me recuerda cada poco, pero lo cierto es que la situación de la Federación Española no es fácil, pero me voy a involucrar para que esta sede sea pronto una realidad", afirmó el presidente de la Federación Española.