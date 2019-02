Luis Rubiales, en El Partidazo de COPE: "Tebas estará contento por que yo esté en el Comité de la UEFA"

El Partidazo de COPE estuvo presente en Roma, donde se encontraba el enviado especial Juan Antonio Alcalá, junto al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha sido nombrado este jueves miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA: "Creo que ir con el aval del fútbol español es muy importante. Estamos muy cerca de todos los países, ha calado ese mensaje de cercanía, ilusión, de construir y ver todo lo que estamos haciendo con el fútbol masculino, el femenino, el sala… Tenemos mucho que aprender y mucho que ofrecer", dijo un orgulloso presidente.

Ignora quienes le puedan criticar por esta circunstancia, porque lo asocie al papel que tuvo el anterior presidente Ángel María Villar: "Respeto las opiniones de todos, pero la gente tiene que estar orgullosa de que su país esté representada, vamos a ser un país de referencia en el fútbol".

Preguntado por si Javier Tebas, presidente de LaLiga, o Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le han llamado para felicitarle, Rubiales afirmó que "no me ha llamado Tebas, pero estoy convencido de que estará muy feliz hoy. Imagino que le gustará que el órgano más importante del fútbol europeo tenga un representante español. Que yo esté en el Comité Ejecutivo es importante para todos. Florentino tampoco me ha llamado, pero lo hará. Aunque tengo muchos mensajes sin leer, lo mismo lo han hecho".

Confirmó que en abril ya se conocerá el formato para la Copa del Rey de la próxima temporada: "Queremos que los equipos pequeños tengan más visibilidad. Hay varias opciones y tenemos que decidir muchas cosas. Probablemente en abril ya sepamos".

En cuanto al VAR, confió en que "seguirá mejorando. Ha llegado para quedarse. Tenemos que sentirnos orgullosos del arbitraje que tenemos".

Mantiene que acepta la invitación de El Partidazo de COPE para debatir con Javier Tebas: "Un debate con él puede ser fabuloso, pero ahora tenemos unas negociaciones que es mejor cerrarlas y, después, debatir".