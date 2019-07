Luis Milla, en Esports COPE: "Al Barça le achaco fallos en la captación de jugadores jóvenes a nivel nacional"

El ex seleccionador considera que el club catalán no trabaja bien la captación de talento: "Sorprende que no haya ningún jugador del Barça. A veces tiene que ver con las hornadas, pero yo achaco al Barcelona errores en la captación de jugadores jóvenes a nivel nacional. Los centrocampistas que hay en la selección tienen un perfil claro para poder estar en el Barcelona".

Es más, Luis Milla pone un ejemplo concreto "Rodri, que no ha estado en este Europeo, se veía muy claro que era un jugador para estar en el Barcelona y el club no ha estado atento a la situación. En la sub-21, la mayoría de jugadores están jugando al máximo nivel y el Barça no acaba de dar ese paso con futbolista jóvenes a nivel nacional".

Luis Milla tiene muy claro que estos jugadores tendrían su lugar en el Barcelona "a veces es una cuestión de acertar desde la dirección deportiva con el futbolista que de verdad te puede ayudar en una temporada donde hay tres competiciones y muchos minutos por repartir. Quizás no serían primeras espadas pero hay futbolistas que se acoplarían muy bien a la primera plantilla y podrían jugar 25 o 30 partidos".

Luis Milla felicita a la selección sub-21 por el título y celebra el futuro del fútbol español "la salud del fútbol español sigue estando a un grandísimo nivel. Estos jugadores van a empujar a los de la absoluta porque es ley de vida. Vamos a ver si conectan bien estos con los más mayores". Milla, que dirigió la selección campeona del Europeo sub21 de 2011 en Dinamarca destaca "no es nada fácil, aunque parezca que por la forma de dominar los partidos tienes que ganar. Ellos han superado muchas dificultades y después de perder el primer partido se han recuperado y han salido adelante. Tiene mucho mérito y hay que felicitarles".

Milla destaca el estilo que mantienen la selección en sus categorías inferiores "se está haciendo un gran trabajo en las canteras de los clubes. Los tres últimos campeonatos están marcado porque el dominio del juego se hace a partir de los centrocampistas. Llegan centrocampistas con un mismo perfil, que entienden muy bien lo que se necesita en cada momento del partido. A partir de ahí los entrenadores hacen un gran trabajo de confianza y de sacar lo mejor de ellos".

Luis Milla está pendiente del futuro de su hijo Luis Milla "él está bien en el Tenerife, pero creo que ha hecho un año bueno y uno siempre aspira a jugar en una categoría superior. Tiene su cláusula, pero si hay algún club que tenga mucho interés, podría negociar con el Tenerife".