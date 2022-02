Luis García, al borde de las lágrimas: "Llevo dos expulsiones y veo a entrenadores que hacen más que yo"

Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, calificó de "totalmente injusto" el resultado (0-1) ante el Valencia en Son Moix, y lamentó la tarjeta roja que le enseñó el colegiado Figueroa Vázquez en el minuto 84.

"Hemos generado situaciones de gol suficientes para no perder. Ellos marcaron un autentico golazo (por intermedio de Gabriel Paulista), y aunque supimos buscar huecos ante una defensa de cinco, no hallamos el gol. Y esto es el fútbol. Se juega en el medio del campo pero los partidos se definen en las áreas", valoró García Plaza.

Según el técnico madrileño su equipo lleva "dos partidos sufriendo derrotas injustas (la pasada jornada perdió 2-1 ante el Betis)".

"Lo que cuenta son los goles, hoy fuimos superiores pero si no marcas pierdes. El gol de ellos te hace daño y me quedo con una sensación muy extraña tras esta derrota", añadió.

García Plaza también analizó su expulsión: "Estoy hundido, no lo merezco. Llevo dos expulsiones, una (en Cádiz) por decir no nos pita nada y esta por hacer el gesto de tarjeta amarilla. No es normal lo que han hecho, hay otros entrenadores (que son mucho más expresivos) y no les ocurre nada Pido disculpas por ese gesto y esto es lo que más me duele de todo", confesó.

Con respecto a la derrota, el técnico insistió que su equipo "no debe volverse loco".

"Llevamos una buena línea, estamos bien, hay que seguir porque el miércoles tenemos otro partido muy importante ante un gran rival (la Real Sociedad", precisó Luis García Plaza.