Luis Enrique: "Hemos visto un Adama en estado puro; nos va a dar mucho"

El seleccionador de España, Luis Enrique Martínez, se mostró satisfecho con el trabajo del equipo en el amistoso de este miércoles contra Portugal pese al empate (0-0) y elogió la actitud de sus jugadores de ir a por el partido "independientemente del campo y el rival". "Hemos sido mejor equipo, hemos dominado el partido", dijo en rueda de prensa, donde señaló que a pesar de que "ha habido fases en la segunda parte en la que Portugal se acercó y ha puesto problemas", España fue superior.

Luis Enrique aseguró estar "muy contento y satisfecho de lo que he visto por la actitud del equipo de ir a por el partido independientemente del campo y del rival", que en este caso fue, recordó, "la actual campeona de Europa y de la Liga de Naciones". "España no especula: salimos a jugar a lo mismo, da igual el minuto, es lo mismo. El ritmo puede variar pero lo que veo me gusta", aseguró.

Sobre los puntos débiles, el seleccionador consideró que a veces el equipo necesita "controlar el juego todavía más". "Yo no quiero que el partido se vuelva loco, quiero controlar el partido. Hoy, pese a que los números en estadísticas han sido buenos, ha habido veces que hemos perdido ese control", dijo.

Cuestionado sobre el debut de Adama, Luis Enrique destacó que "es un especialista". "Va a ser capaz de sacarnos centros, de generarnos situaciones y ha estado muy bien sin balón", señaló.

El seleccionador también valoró la vuelta del público al estadio, que estuvo abierto a 2.500 hinchas. "Ha sido muy bonito volver a ver a los aficionados", dijo, y consideró que pese al empate "muy tristes o muy descontentos no se habrán ido porque han visto buenas jugadas de ataque, transiciones de ambos equipos, circulación de balón y ocasiones"."Fue un partido divertido", concluyó.