Los test de COVID-19 serán semanales en 2ªB y 3ª División y en Primera y Segunda femeninas y de fútbol sala

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que ha introducido nuevos mecanismos de refuerzo en su protocolo de actuación ante la COVID-19, por lo que ha presentado al Consejo Superior de Deportes (CSD) los cambios.

En un comunicado, la RFEF explica la actualización del protocolo. "La periodicidad de los test que deben pasar todos/as será semanal siempre que en esa semana haya jornada o jornadas de competición para las categorías de Segunda División B, Tercera División Masculina, Primera y Segunda División Femenina, y Primera y Segunda División de Fútbol Sala Masculino y Femenino y cada 14 días siempre que en ese periodo haya jornada o jornadas de competición para las categorías de Primera Nacional Femenina, Segunda División B y Tercera División de Fútbol Sala, División de Honor Juvenil de Fútbol y de Fútbol Sala y Liga Nacional Juvenil", dice.

"Precisa asimismo que cualquier jugador/a que no haya pasado los test obligatorios en esos plazos no podrá disputar un partido oficial de las categorías de ámbito estatal y que si un equipo no hubiera pasado los test obligatorios según la secuencia marcada o no tuviera el número mínimo de jugadores/as que hubiera pasado los test obligatorios se dará el partido por perdido", añade.

Además, la RFEF añade que "la Federación y la LNFP han acordado que todos los equipos que deban disputar partidos de la competición de la Copa de S.M. el Rey contra equipos pertenecientes a la Primera y Segunda División deberán pasar todos sus miembros los correspondientes test, con la anterioridad mínima suficiente según el protocolo para los equipos profesionales aprobado por la LNFP".

"La LNFP, por medio de su proveedor oficial y de común acuerdo con la RFEF, proveerá de los test pertinentes al conjunto de miembros de los equipos que deban disputar dichos encuentros de la Copa de S.M. el Rey", termina. Las medidas entrarán en vigor en los días 14 y 15 de noviembre, cuando será obligatorio declarar ante el árbitro el cumplimiento del protocolo para jugar el partido.