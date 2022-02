Los penaltis impiden una épica clasificación del Deportivo ante 20.000 espectadores; El Atleti, a octavos

Deportivo de la Coruña 2 (2) - Dinamo, 2 (3)

La suerte de los penaltis (2-2) no le sonrió al Deportivo y frustró una épica clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones juvenil después de haberse quedado con diez a falta de casi una hora para el final de la eliminatoria a partido único con el Dínamo de Kiev. Los blanquiazules tenían el encuentro controlado y el marcador a favor cuando sufrieron la expulsión de Rubén López, resistieron buena parte de la segunda parte, pero encajaron el gol que llevó la eliminatoria a los penaltis y desde los once metros fallaron tres lanzamientos.

YOUTH LEAGUE | Gran ambiente en Riazor



Suenan @tanxugueiraspic.twitter.com/rTLgijuNET — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) February 9, 2022





El Deportivo y Riazor pulverizaron su propio récord de asistencia (20.115 espectadores) a un partido de la Liga de Campeones juvenil. Los blanquiazules habían metido en su estadio 12.189 aficionados en la segunda ronda de la ruta de los campeones ante el Maccabi Haifa de Israel, que era la mejor entrada en un partido de esta competición antes de las eliminatorias primaverales y que el propio equipo gallego superó ampliamente ante los ucranianos. El récord absoluto de la competición lo ostenta el Krasnodar-Real Madrid del playoff de la temporada 2017/18 (32.510) y el Deportivo-Dínamo pasa a ser el segundo mejor registro (su anterior marca era la quinta).

Hajduk Split, 0 (2) - Atlético de Madrid, 0 (3)



En el penúltimo penalti, lanzado alto por Pukstas, el Atlético de Madrid surgió ganador frente al Hajduk Split y tomó rumbo a los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil, tras el 0-0 de los 90 minutos, beneficiado por la falta de acierto de su rival desde los once metros, con dos lanzamientos al poste además del citado fallo, y entre la polémica de un gol anulado al borde del descanso a su adversario por una supuesta falta. En Split, hasta el último momento sufrió el equipo rojiblanco, que comenzó la tanda en ventaja, con el disparo de Ljubicic al poste derecho de la portería de Alejandro Iturbe, que no necesitó detener ninguna pena máxima para salir vencedor.

El sorteo, el próximo lunes

El Atlético de Madrid, ganador en los penaltis frente al Hajduk Split, se sumó este miércoles al Real Madrid y al Sevilla en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones juvenil del próximo lunes, cuando conocerán sus rivales sin condicionantes de países ni cabezas de serie, según informa la UEFA, que especificó que no podrán enfrentarse equipos que compartieron grupo en la primera fase.



En el bombo estarán los ocho ganadores de grupo (Benfica, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Salzburgo y Sporting Lisboa) y los ocho vencedores de la eliminatoria intermedia (Atlético de Madrid, Sevilla, Dínamo Kiev, AZ Alkmaar, Borussia Dortmund, Genk, Midtjylland y Zilina).



En el emparejamiento de cada eliminatoria, que se disputarán entre el 1 y el 2 de marzo, el equipo que salga en primer lugar ejercerá como local en la eliminatoria de octavos, según explicó la UEFA.



En virtud de que no pueden jugar entre sí dos equipos que hayan sido primero y segundo del mismo grupo, el Atlético no podrá enfrentarse al Liverpool ni el Sevilla podrá jugar frente al Salzburgo.