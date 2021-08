Courtois, único jugador de LaLiga Santander entre los candidatos a los premios de la 'Champions'

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha sido nominado a los premios por posición de la Liga de Campeonesanunciados este viernes por la UEFA, y es el único representante de LaLiga Santander entre los 12 candidatos, mientras que el defensa del Chelsea César Azpilicueta es el único español presente en la lista.

En total, hay tres jugadores nominados para cada uno de los cuatro premios por posición: mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero. El Chelsea, campeón, y el Manchester City, finalista, dominan la lista de candidatos con cinco y tres jugadores, respectivamente. También están representados el Real Madrid, el Dortmund, el Bayern y el París Saint-Germain.

Como porteros, el jurado ha elegido a Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) y Edouard Mendy (Chelsea); como defensas, a César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City) y Antonio Rüdiger (Chelsea); como centrocampistas, Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea) y N'Golo Kanté (Chelsea); y como delanteros, Erling Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern) y Kylian Mbappé (PSG).

Además, la UEFA ha informado también de los jugadores que se han quedado a las puertas de la nominación, entre ellos el exbarcelonista Leo Messi, ahora en el Paris Saint-Germain, que fue el cuarto favorito como delantero para el jurado, justo por delante de Karim Benzema y Neymar; Cristiano Ronaldo no aparece entre los diez primeros.

?? The nominees are in for the 2020/21 #UCL positional awards...



?? Goalkeeper

?? Defender

?? Midfielder

?? Forward



Check them out ??#UEFAawards ??