Los Mossos consideran que la celebración del FC Barcelona en el RCDE Stadium: "No fue excesiva"

Los Mossos d'Esquadra ven complicada que no vuelva a ocurrir un grave incidente como el de la invasión de los ultras del Espanyol. Josep Saumell, coordinador general de Deportes de los Mossos, ha indicado que la celebración de los jugadores del FC Barcelona en el césped del RCDE Stadium no fue "excesiva" y ha alegado que una invasión como la de los radicales blanquiazules es"casi imposible" de evitar.

Entre 75 y 100 ultras del Espanyol invadieron el campo de Cornellà-El Prat el pasado domingo tras la victoria del Barça frente al equipo perico (2-4), cuando los azulgranas celebraban el título liguero en el centro del campo, teniendo que refugiarse en el túnel de vestuarios.

En una entrevista en RAC-1, Saumell ha remarcado que los Mossos se centran ahora en la "pesada" labor de revisar las imágenes de la invasión para identificar a los autores del salto al campo y a los incitadores -el aficionado que tiró una cámara al suelo ya ha declarado voluntariamente en comisaría- y que están elaborando un informe que remitirán a la Fiscalía.

"Es casi imposible de evitar"

Según el coordinador, "si un grupo de 25 o 30 personas decide, colectivamente, saltar al campo de manera súbita es casi imposible detenerlas. Tendríamos que poner vallas, un foso, una persona de seguridad privada al lado de otra", ha aseverado. Además, al ser preguntado por la celebración que hicieron los jugadores culés sobre el césped del RCDE Stadium ha apuntado que no fue "excesiva".

"Acaban de ganar la Liga, es imposible que no lo celebren. El propio Barça es consciente de que tiene que ser una celebración corta para no herir la sensibilidad de los aficionados", ha resaltado Saumell, que ha revelado que existía un acuerdo informal entre ambos clubs para que la fiesta en el césped no fuese "ostentosa".

"A mí tres minutos de celebración me parece poco"

"Al Barça no le recrimino nada. Es el propio Barça el que dice que, por responsabilidad y consciencia, se tiene que hacer rápido e irse ¿El tiempo que estuvieron (celebrando el título) es corto o largo? A mí tres minutos me parece poco, a otro le parecerá mucho", ha comentado el coordinador de Deportes de los Mossos, que no ve una provocación en la actitud de los jugadores azulgrana.