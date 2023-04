Los insultos machistas que sufre Carla, portera de 13 años: "Eres una guarra"

Suceso lamentable que ha ocurrido en el fútbol base malagueño. Carla, portera de 13 años, ha recibido insultos machistas en el partido que jugaba con su equipo, el Alhaurín de la Torre infantil. La joven guardameta es la única mujer de ese equipo, y muchas veces hace también de capitana.

Según ha desvelado su padre, Víctor, en un post de Facebook que se ha hecho viral, Carla tuvo que escuchar esas injurias en el partido ante el Mortadelo, por parte de los jugadores rivales. "Un compañero nos dice que se están pasando con Carla, que le están diciendo, put..., te comes más goles que poll..., eres una guarra, danos tu Instagram que tienes un culazo", ha relatado el padre de la menor en la publicación.

El padre también cuenta que el delegado del equipo le quitó importancia al asunto. "Da igual lo que digas, porque no sale reflejado en el acta", cuenta Víctor. Luego, el mismo delegado le dice a los jugadores que se callen, para que no vaya a más. Pero ahí no acaba la cosa, pues el entrenador del Mortadelo, trata de justificar los insultos."Cálmate, que eso es lo que te vas a tener que comer en todos los campos", señala Víctor, que incluso añade que le amenazó y le agarró físicamente.

"Lo que más me ha dolido en el corazón ha sido la actitud del entrenador y del delegado, que no solo han intentado justificarlo, sino que encima me han amenazado", finaliza el escrito el padre de Carla. Más tarde, el propio Víctor compartió otro post en el que revela que el Mortadelo se ha reunido con él y con la joven para pedirle disculpas.

Un hecho que nunca se puede justificar, y menos al tratarse de una menor de edad y también por parte de los mayores de edad responsables del equipo.





