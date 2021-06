Los compañeros se vuelcan con Ramos tras su despedida

Sergio Ramos se ha despedido del Real Madrid y varios de sus compañeros no han tardado apenas tiempo en mostrarle su cariño y agradecimiento en redes sociales. Courtois, Varane, Kroos, Lucas Vázquez o Benzema son algunos de los que ya han dejado sus mensajes para el futbolista andaluz.



Quizá el mensaje más llamativo de todos ha sido el de Toni Kroos. El centrocampista alemán ha definido a Ramos como "el mejor central de todos los tiempos". Lucas Vázquez se ha unido con un claro: Amigo, capitán, leyenda.

More than a Capitán, my friend, my brother thanks for all the moments we spent together on the road of success for the @realmadrid Wish you all the best legend @SergioRamos ???????? pic.twitter.com/3KcYOq4IwU