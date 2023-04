Los caminos de Messi y el PSG pueden estar cerca de separarse

El diario francés L'Equipe publica este martes que el divorcio entre el argentino Leo Messi y el PSG puede estar cerca de producirse y solo queda una vía abierta para la continuidad: una rebaja importante en su salario.

Messi, abucheado en París mientras siguen los rumores sobre su vuelta al Barça El argentino fue recibido con pitos y abucheos cuando su nombre sonó por la megafonía del Parque de los Príncipes. No ha renovado y los ultras del PSG le tienen en el punto de mira 03 abr 2023 - 11:28

Como apunta el mismo diario en la citada información, se había producido contactos y negociaciones entre el PSG y el padre del astro argentino Jorge Messi para que el mejor jugador del pasado Mundial continuara en la capital parisina, pero todo hace indicar que este asunto ha dado un giro de 180 grados.

Noticia publicada en L'Equipe que llega después de lo que confirmó el pasado viernes el vicepresidente del área deportiva del Barcelona, Rafa Yuste, quien abogó por el regreso del futbolista argentino y llegó a reconocer contactos con la familia del delantero.

En la rueda de prensa de presentación del torneo Barça Academy World Cup celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el directivo señaló que tiene "mucho respeto" al club francés, con el que Messi tiene contrato hasta el próximo mes de junio, si bien no escondió que, a nivel personal, le gustaría que el futbolista volviera a vestir la zamarra azulgrana.

"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo (Messi) no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese", explicó Yuste, quien agregó que el "enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo" y "el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".

Este domingo el PSG volvió a jugar en El Parque de los Príncipes, en esta ocasión ante el Lyon y con una nueva derrota de los de Galtier, sin embargo, la noticia también estuvo en los pitos que recibió Messi durante el partido.

Esos pitos chocaron con los aplausos al resto de jugadores y sobre todo hacia la estrella francesa Kylian Mbappé.