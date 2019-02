Lopetegui rompe su silencio: "Nunca diré una mala palabra del Real Madrid"

El exentrenador del Real Madrid Julen Lopetegui relató, en una entrevista con la cadena británica BBC, lo duro que fue ser despedido de la selección española a solo días del debut en el Mundial de Rusia del año pasado.

"Fue un momento muy duro y nunca lo olvidaré porque fue una sorpresa. Sentí que fue injusto. Fue una experiencia muy difícil", explicó el técnico.

Días después de anunciar que entrenaría al Real Madrid después de la Copa del Mundo, Lopetegui fue destituido e inmediatamente tuvo que coger un avión desde Moscú a Madrid, para comenzar a dirigir a su nuevo equipo.

"No dormí. No sabía ni dónde estaba. Un día estaba en Rusia entrenando para el Mundial y al siguiente estaba en el Santiago Bernabéu con un nuevo equipo. Fue duro que me dijeran que tenía que dejar el Mundial, era un sueño para el que había trabajado mucho", reflexionó.

Con el Madrid, su suerte no cambió y tras perder la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, el equipo inició una racha de cinco victorias en seis partidos que fue cortada de súbito.

Los blancos solo ganaron uno de sus siguientes seis partidos y Lopetegui fue despedido tras caer 5-1 con el Barcelona en el Camp Nou. "Tienes la esperanza de disponer de tiempo para encontrar una solución, porque estas cosas pueden pasar en una temporada. Estábamos seguros que se iba a dar esta situación. No tuve tiempo, esa es la mejor manera de explicarlo", dijo Lopetegui.

Pese a ello, el técnico vasco no guarda rencor al Real Madrid y admitió que respeta totalmente al nuevo entrenador, Santiago Solari, y a los jugadores. "Nunca diré una mala palabra acerca del Real Madrid. Entrenar a un equipo así es una fantástica experiencia para cualquier entrenador", reconoció.