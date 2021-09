Lopetegui: "Cada vez que mandan a Mateu Lahoz al VAR es para confundirle"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se marchó contento del Reale Arena a pesar de que no le gustó que la Real tuviera un penalti a su favor que no marcó y que para el exseleccionador español no debió de ser pitado y señaló al respecto que "cada vez que mandan a Mateu Lahoz al VAR es para confundirle".

"Mateu es un árbitro muy bueno, no sólo en LaLiga, sino incluso a nivel mundial", reconoció también Lopetegui, para dejar claro que no achacaba lo ocurrido a la decisión delcolegiado valenciano, que no apreció la pena máxima en primera instancia sobre el terreno de juego hasta que le advirtieron para revisarla.

Lopetegui recordó: "en la última reunión de los árbitros con los entrenadores nos dijeron que no se iban a señalar penaltitos y que para ser mano el futbolista tenía que tenerla separada del cuerpo y de forma antinatural, pero hoy no fue así, por eso yo confío en que el VAR no intervenga, aunque también entiendo la dificultad cuando viéndolo nosotros varias veces no nos ponemos de acuerdo", señaló el técnico sevillista, que reconoció también los méritos de una Real dominadora en la primera parte.

"Nos esperábamos un partido complejo ante un rival muy potente. Tuvieron opciones en el primer tiempo con el penalti y este período fue para ellos, pero en el segundo jugamos mejor, hemos ido de menos a más y tuvimos el encuentro donde queríamos", resumió el técnico vasco el compromiso de su plantilla ante los vascos.

"La Real es un equipo muy bueno, no es un proyecto, cuentan con una cantera muy buena y jugadores muy buenos que ya son internacionales, por eso tiene mucho mérito puntuar porque no es fácil hacerlo aquí nunca", concluyó el entrenador del Sevilla.