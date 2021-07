La llegada de Aleñá al Getafe se puede confirmar en las próximas horas

Carles Aleñá puede convertirse en jugador del Getafe en la próximas horas

Ángel Martín, director deportivo del Getafe, desveló este viernes que el fichaje del jugador del Barcelona Carlos Aleñá está "muy avanzado" y esperan que se pueda concretar "en pocas horas de forma oficial".

La incorporación de Carlos Aleñá, que ya jugó la segunda mitad del pasado campeonato cedido en el Getafe, es una prioridad para el equipo madrileño, que pretende hacerse con el jugador en propiedad.

"La incorporación de Aleñá está muy avanzada con el Barcelona. Está sin cerrar del todo, pero en pocas horas se hará oficial", dijo Ángel Martín, durante la conferencia de prensa de presentación del central serbio Stefan Mitrovic.

Carlos Aleñá, de 23 años, disputó la pasada temporada con el Getafe 22 partidos, 15 como titular, y marcó dos goles en 1368 minutos de juego.

El jugador catalán llegó al Getafe cedido por el Barcelona, club en el que se formó y en el que fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo a las ordenes de Luis Enrique Martínez el 30 de noviembre de 2016, frente al Hércules, en Copa del Rey. En total, 44 partidos oficiales con el Barcelona y tres goles.

En 2020 también estuvo unos meses cedido en el Betis, club en el que jugó 19 partidos y marcó un gol.

Mitrovic: "Jugar en el Getafe es un reto porque la Liga española es la mejor"

El central serbio Stefan Mitrovic, que ha fichado por el Getafe para las tres próximas temporadas, declaró este viernes que jugar en el equipo madrileño supone un "reto" para él puesto que considera la Liga española como "la mejor de Europa junto con la inglesa".

Mitrovic cubrirá la baja de Xabier Etxeita, que abandonó el Getafe tras no ampliar su contrato tras su conclusión y será uno de los cuatro centrales del equipo de Míchel junto al togolés Djené Dakonam, el uruguayo Erick Cabaco y Chema Rodríguez.

"No dudé en ningún momento en venir al Getafe. Conozco a Nemanja Maksimovic, me habló muy bien del equipo, y no lo pensé. Hubo momentos que parecía que se complicaba el fichaje pero el esfuerzo del Getafe facilitó todo", dijo Mitrovic, confiado en sus posibilidades para disponer de minutos en el equipo madrileño.

"La experiencia y la relevancia del entrenador (Míchel) me empujó también a tomar la decisión y, sobre Djené y el resto de centrales, creo que generan equipo, generan grupo y podemos conseguir grandes objetivos juntos", confesó.

