Un Liverpool en forma no da opción a Osasuna en el homenaje a Michael Robinson

El Liverpool se llevó este lunes el partido homenaje a Michael Robinson al vencer a Osasuna por 3-1 en un choque dinámico en el que los ingleses demostraron su potencial frente a unos navarros que poco pudieron hacer ante el vendaval "red".



Liverpool y Osasuna se unieron en una cita muy especial para honrar al exjugador y comentarista, Michael Robinson, a tan solo cinco días de que ambos conjuntos comiencen sus respectivas ligas. Antes del partido, el icónico "You´ll never walk alone" retumbó en toda Anfield recondando tiempos previos a la pandemia. Un momento para recordar.

PRECIOSO

You'll Never Walk Alone y ovación interminable de Anfield por Michael Robinson. Imposible no emocionarse. #InolvidableRobinsonpic.twitter.com/0l1Y1mlCUn