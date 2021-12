El Atlético viaja a Granada sin Llorente, Griezmann, Giménez, Savic y Vrsaljko

El Atlético de Madrid viaja este martes a Granada para el partido aplazado de la novena jornada de LaLiga Santander que recuperará este miércoles sin Marcos Llorente, Antoine Griezmann, José María Giménez, Stefan Savic y Sime Vrsaljko, las cinco bajas en la convocatoria de 19 jugadores del entrenador Diego Simeone, que ha citado a los futbolistas del filial Ibrahima Camara, Javi Serrano y Carlos Martín.



Ni Llorente ni Griezmann ni Giménez ni Savic están disponibles para el técnico por lesiones musculares. El centrocampista, lesionado en Sevilla, se perderá este encuentro; Griezmann, lastimado en el derbi contra el Real Madrid, está fuera de su segundo compromiso consecutivo; Giménez, que sufrió una contractura contra el Cádiz, el quinto; y Savic, que padeció esa dolencia frente al Mallorca, seguirá fuera por cuarto duelo sucesivo.





?? ¡Atléticos, aquí tenéis la lista de convocados para visitar al Granada! ?? pic.twitter.com/OH2rFybJK7 — Atlético de Madrid (@Atleti) December 21, 2021





También es baja Sime Vrsaljko, en su caso por la fractura del arco cigomático sufrida ante el Oporto en Do Dragao y de la que fue intervenido hace diez días, y no figura en la lista Ivan Saponjic, ya restablecido de una lesión, pero que no entra en los planes de Simeone, que vuelve a contar en la citación con el central Ibahima Camara, con el medio centro Javi Serrano y con el delantero Carlos Martín para completar la convocatoria.