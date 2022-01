El Lille se niega a dejar salir ahora a Reinildo y si no hay cambios, el Atleti lo tiene cerrado para junio

El Atlético de Madrid buscaba un lateral derecho y un lateral izquierdo como ha venido contando Antonio Ruiz y tras confirmarse la llegada de Daniel Wass, la opción para el lateral izquierdo era el mozambiqueño de 28 años del Lille Reinildo Mandava.

El jugador acaba contrato con el Lille en junio de 2022 y el Atlético ha intentado traerlo ya para este mercado de enero, pero el club francés se cierra en banda y no quiere soltarlo ahora.

De todas formas, como ha informado Antonio Ruiz este viernes en Deportes COPE, si no hay cambios de última hora, el club rojiblanco lo tiene cerrado para el próximo mes de junio.

Reinildo ya estuvo el pasado lunes en la capital de España negocianco sus condiciones con el Atlético de Madrid y también realizó una visita al Wanda Metropolitano.

