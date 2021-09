El Tottenham arranca con un gris empate; victoria de la Roma

El Tottenham tendrá que mejorar notablemente sus prestaciones si quiere cumplir con el papel de máximo favorito de la Liga Conferencia, tras arrancar este jueves su andadura en la tercera competición continental con un gris empate (2-2) en su visita al campo del Rennes francés.

Cuando todo parecía en contra del Tottenham, en el que internacional español Bryan Gil jugó los noventa minutos, surgió la figura del danés Pierre-Emil Hojberg, que estableció en el minuto 76 el definitivo 2-2 que impidió la derrota de los de portugués Nuno Espirito Santo.

La Roma del portugués Jose Mourinho sólo sabe ganar en la presente temporada, tras encadenar su sexta victoria consecutiva del curso -tres en Liga y tres en la Liga Conferencia- este jueves por un contundente 5-1 ante el CSKA de Sofía en su estreno en la fase de grupos de la tercera competición continental.

