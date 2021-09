Lewandowski tras recibir la Bota de Oro: "Compito conmigo mismo, no con Messi y Cristiano"

El delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski aseguró este martes, tras recibir la Bota de Oro de la anterior temporada, que compite consigo mismo y no con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Compito conmigo mismo. Lo que ellos dos han hecho es algo que quizás no vuelva a repetirse. Pero me concentro en lo que yo puedo rendir. Eso es algo que exige trabajo y respeto", dijo Lewandowski al ser interrogado sobre si puede compararse con el argentino y el portugués.

A Lewandowski también le preguntaron si es posible que abandone la Bundesliga para jugar en otro país, y aseguró que está al cien por cien con el Bayern y que no tiene otros equipos en mente.

"Es una pregunta que oigo desde hace años, pero no tengo nada en mente. Juego contra esos equipos en la Liga de Campeones donde podemos mostrar nuestro nivel frente a ellos. Estoy cien por cien con el Bayern. Naturalmente habrá siempre especulaciones, pero no me ocupo de ellas", afirmó.

Lewandowski, de 33 años, se mostró convencido de que puede jugar todavía algunos años más a su nivel actual.

"Mi experiencia es valiosa. Físicamente me siento bien. Mis exámenes (médicos) son óptimos. Eso quiere decir que mi cuerpo me permite jugar todavía algunos años a este nivel", destacó.

En la temporada pasada Lewandowski marcó 41 goles en la Bundesliga y superó el récord que tenía Gerd Müller desde hacía 70 años.

Haaland y Lewandowski, únicos en superar a Benzema en goles en Europa

Erling Braut Haaland, delantero noruego del Borussia Dormunt, y Robert Lewandowski, atacante polaco del Bayern Munich, son los dos únicos jugadores de las grandes ligas europeas que superan en goles -con siete tantos cada uno- al punta francés del Real Madrid Karim Benzema, que acumula seis goles en el arranque liguero.

El '9' blanco culminó ayer la remontada del Real Madrid en Mestalla ante el Valencia con un gol con el hombro en los compases finales del encuentro, lo que significó la consecución de los tres puntos y del liderato en el torneo del conjunto dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.

Con este gol en la quinta jornada de la liga doméstica, Benzema se erige como máximo artillero de LaLiga Santander con seis dianas, seguido por el brasileño -también madridista- Vinicius Junior, que suma ya cinco tantos en su inicio de campaña.

El galo, además, ha contribuido con cinco asistencias a su equipo, lo que también le permite encabezar este apartado en LaLiga.

Solo dos jugadores superan a Benzema como máximos goleadores en ligas nacionales, y ambos pertenecen a la Bundesliga. Haaland y Lewandowski acumulan un total de siete goles cada uno en cinco jornadas, situándose así como los máximos goleadores europeos.