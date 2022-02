Lewandowski, sobre Messi: "Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best"

El pasado mes de noviembre, el jugador argentino Leo Messi se alzó con séptimo Balón de Oro, por delante del delantero polaco del Bayern Munich Robert Lewandowski, que sí que consiguió el premio The Best.

Tras levantar su séptimo Balón de Oro, Messi aseguró que Lewandowski se merecía ese premio: "Es un honor para mí pelear con Lewandowski, te mereces tu Balón de Oro".

Lewandowski: "Quisiera que la declaración de Messi sea sincera, de un gran jugador y no puras palabras” El polaco habló en una entrevista en el programa 'Moc Futbolu' de la cadena polaca Kanale Sportowym sobre las palabras de Messi que pidió el Balón de Oro 2020 para Lewandowski. 07 dic 2021 - 10:36

"Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa", manifestó.

Días después de esa gala del Balón de Oro, Robert Lewandowski ya lanzó un primer mensaje a Messi en una entrevista en el programa 'Moc Futbolu' de la cadena polaca Kanale Sportowym: "Quisiera que la declaración de Messi sea sincera, de un gran jugador y no puras palabras”.

En las últimas, el ariete polaco ha dejado otro mensaje para el astro argentino en una entrevista para la revista de su país 'Pilka Nozna'. En dicha entrevista aseguró que para él es más importante el The Best de la FIFA que el Balón de Oro, porque "en el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara" y "en cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión... ".

Y sus palabras no quedarón ahí. El polaco confesó que Messi dijo que él se merecía un Balón de Oro, pero el argentino no lo votó para el Premio The Best.