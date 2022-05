Lewandowski: "Es seguro que mi etapa en el Bayern ha terminado"

El delantero polaco del Bayern Munich Robert Lewandowski ha vuelto a dejar claro su intención de abandonar el club alemán este verano.

Durante la concentración con su país para preparar los próximos encuentros de la Liga de Naciones, Lewandowski asegura que su etapa en el Bayern ha terminado: "No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club".

Como apuntó en rueda de prensa, el delantero ahora está centrado en los partidos con su país y después ya quiere dejar cerrado su futuro: "A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, no quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia. Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern".

Uno de los posibles destinos de Lewandowski puede ser el Barcelona, pero para ello el club blaugrana necesita realizar una venta millonaria como informa Helena Condis, y esa sería una de las tres salidas rápidas que se contempla en el Barcelona para mejorar su economía y que volverán a analizar este martes.

La semana pasada, ya contamos en @partidazocope que las renovaciones estaban paralizadas porque no hay fair play para nada. Ni fichar, ni renovar, ni inscribir a Kessié y Christensen. Es la cruda realidad. Mañana junta clave en la Junquera. Tb va Mateu Alemany. Xavi aprieta… — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) May 30, 2022

