Lewandowski: "Quisiera que la declaración de Messi sea sincera, de un gran jugador y no puras palabras”

La pasada semana, el argentino Leo Messi conseguía su séptimo Balón de Oro. Un Balón de Oro que desató alguna crítica como de jugadores como Iker Casillas o Toni Kroos ya que consideraban que Messi no había hecho los méritos suficientes durante el último año para levantar ese trofeo.

En segundo lugar, quedó el delantero polaco del Bayern Munich Robert Lewandowski. Para mucha gente del mundo del fútbol, Lewandowski tenía que haber sido el ganador de ese trofeo y el polaco reconoce en una entrevista en el programa 'Moc Futbolu' de la cadena polaca Kanale Sportowym que pasó un mal momento: "Hablando de mis sentimientos y mis emociones pasé un mal momento la semana pasada. No voy a engañar, sentí tristeza. No estaba contento, sino todo lo contrario", aunque reconoce, que a pesar de tener “una sensación de impotencia”, el hecho de estar “tan cerca de Messi, competir con un jugador tan grande y genial como él, y que después te lleguen los comentaros diciendo que merecías el premio me demuestra el nivel que he alcanzado” y añade “Obviamente yo respeto cómo juega Messi, lo que él logró y el nivel que tiene”.

Congratulations Leo Messi and @alexiaputellas winners of the #BallonDor2021, congratulations also to all nominated players!?? I won Striker of the Year Award and no Player can win an individual award without strongest team and loyal fans behind him. Thank you for your support???? pic.twitter.com/I6j4BtluYS