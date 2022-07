Lewandowski acusa al Bayern de mentir sobre su salida: "Se dijeron un montón de tonterías sobre mí"

El jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski acusó este sábado al Bayern de Múnich de mentir e inventar "tonterías" sobre su salida del club alemán, al mismo tiempo que negó que su marcha estuviera relacionada con una hipotética llegada de Erling Haaland al conjunto bávaro. El Barça pagó al Bayern 45 millones de euros para fichar a Lewandowski, después de que solo le restara un año de su contratoy de que el futbolista dejara claro su deseo de marcharse tras una ruptura en las conversaciones sobre una ampliación.

"Siento que estoy en la posición correcta, en el sitio correcto. Lo que pasó en las últimas semanas antes de que saliera del Barcelona también fue política. El club intentó buscar una pelea para justificar mi venta porque a lo mejor era difícil de explicar a los aficionados", afirmó Lewandowski en una entrevista a la cadena 'ESPN'.

Según declaraciones a ESPN recogidas por Europa Press, el polaco negó querer salir debido al interés de los campeones de la Bundesliga en Erling Haaland, quien terminó cambiando al Borussia Dortmund por el Manchester City.

"No, no tuvo nada que ver con Erling (Haaland)", señaló a ESPN FC. "Soy un tipo que aunque algo no me haga bien, la verdad es más importante. No quiero hablar de lo que sucedió exactamente. Pero si la pregunta es si la decisión de marcharme fue por él, no, no veía el problema si venía al Bayern", insistió.

Lewandowski en el Bayern.Cordon Press





Así, el delantero destacó que en el Bayern "algunas personas" no le decían "la verdad". "Para mí, siempre fue importante ser claro, ser fiel, y tal vez para algunas personas ese fue el problema. Al final, sé que algo no iba bien en mí... Y sentí que quizás era un buen momento para dejar el Bayern y fichar por el Barcelona", explicó.

Al mismo tiempo, se mostró ilusionado por abrir "un nuevo capítulo" en el Barcelona, con el que buscará este sábado su primer gol en un encuentro amistoso contra los New York Red Bulls en Nueva York.

?? @lewy_official : "Estoy muy contento con el recibimiento de los compañeros. Todos me han acogido muy bien. Me siento muy feliz" pic.twitter.com/r6PXDzjYaC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 26, 2022

Finalmente, Lewandowski recalcó que las palabras del club "no eran ciertas". "Pero al final supe que los aficionados, incluso en ese período, todavía me apoyan mucho", zanjó.