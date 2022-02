Levantado el secreto bancario de Diego Costa, que no pudo explicar su relación con una casa de apuestas

La Justicia de Brasil determinó el levantamiento del secreto bancario del delantero hispano-brasileño Diego Costa, en una investigación sobre irregularidades a través de una página web de apuestas, informó este lunes el portal 'ge'.



La decisión de la Justicia de Itabaiana, municipio situado en Sergipe, estado brasileño donde nació Costa, responde a una solicitud de la Policía Federal y se extiende a cuentas bancarias del futbolista en España, de acuerdo con el citado medio.

Justiça decreta quebra de sigilo bancário de Diego Costa na Espanha



Determinação foi feita após depoimento do atleta em que, na visão da PF, ele não conseguiu explicar sua relação financeira com casa de apostas investigada por evasão de divisas https://t.co/XPCpxVnZ4cpic.twitter.com/fnRZrwr8ee — ge (@geglobo) February 7, 2022



Las autoridades brasileñas investigan la casa de apuestas 'ESPORTENET', en la que sospechan que pudieron haberse cometido delitos de diversa índole como blanqueo de capitales, evasión de divisas y organización delictiva.



Las pesquisas se centran en los propietarios de esa plataforma, los operadores financieros y en el supuesto financiador de esa presunta red delictiva, que es "un jugador de fútbol", según la Policía Federal de Sergipe.



El nombre del futbolista no ha sido divulgado oficialmente, pues el proceso se tramita bajo secreto de sumario, pero 'ge' sostiene que se trata de Diego Costa.



El portal deportivo del grupo Globo indicó que Costa declaró ante la Policía a finales del año pasado y aseguró que sólo era un "cliente" de la casa de apuestas, si bien no supo informar de cuál era su clave de usuario o la contraseña para entrar en la plataforma.



La explicaciones del exjugador del Atlético de Madrid y Chelsea no convencieron a la Policía Federal, en virtud de "los movimientos financieros" entre Costa y el grupo investigado, con un "volumen de transferencias incompatible" con esa versión de los hechos, según 'ge'.

Diego Costa ha aceptado condonar la pena de seis meses de cárcel por el pago de 100 euros diarios.



Por ello, la Justicia decretó levantar el secreto bancario de Costa, que tiene 33 años y actualmente se encuentra sin equipo después de rescindir su contrato con el Atlético Mineiro, con el que ganó el Campeonato Brasileño de 2021.



La decisión ya se está tramitando internacionalmente, al englobar cuentas bancarias en España, pero aún no hay un plazo de respuesta, según remarcó 'ge'.