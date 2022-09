Las quejas del Elche tras el arbitraje del Camp Nou: "No entiendo nada"

Pere Milla: "No entiendo nada"

Las quejas del Elche al arbitraje del Camp Nou en el partido contra el Barça comenzaron a través de Pere Milla. Milla no pudo participar en el encuentro por un virus estomacal y tras las expulsión de Gonzalo Verdu escribió en su cuenta personal de twitter: "No entiendo nada".

No entiendo nada — Pere Milla (@PereMilla7) September 17, 2022

Las protestas de Pere Milla no se quedaron ahí ya que volvió a escribir: "Repito, no entiendo nada" tras una acción de Kessié donde el conjunto ilicitiano pidió la expulsión del jugador del Barcelona.

Gumbau, sobre la acción de Kessié: "Posible no, una expulsión"

Una vez acabado el partido, Gerard Gumbau fue el encargado de atender a los micrófonos dce Dazn. Gumbau piensa que la acción de Kessié "posible no, una expulsión".

“¿Cómo vamos a hacer más tiros a puerta de los que hemos hecho si nos expulsan a un jugador tan pronto en el Camp Nou?. Protestamos una expulsión de Kessié, pero nada”, añadió el futbolista.

De todas maneras, Gumbau dijo que está “orgulloso” de sus compañeros porque el Barcelona tiene una de las mejores plantillas del mundo y con uno menos es prácticamente imposible conseguir nada aquí”.

Francisco: "Ha habido una segunda amarilla a Kessie muy clara"

El entrenador del Elche, Francisco Javier Rodríguez ‘Francisco’, consideró que “hubo una segunda tarjeta amarilla muy clara a Kessie” después de perder por 3-0 ante el Barcelona en la sexta jornada de Liga jugando el equipo ilicitano con un futbolista menos desde el minuto 14 por la expulsión de Gonzalo Verdú.

“Puede que nuestra expulsión lo sea. Pero ha habido una acción de segunda amarilla o roja a Kessie por un manotazo y eso me ha hecho perder los papeles con el linier porque consideraba que estábamos siendo perjudicados”, añadió sobre este asunto Francisco, que fue expulsado por este motivo.

De todas maneras, no tuvo ningún problema en pedir disculpas: “Es culpa mía por dirigirme a él porque no debo hacerlo. Y no tengo ningún problema en pedirle perdón”.