Las pruebas descartan una rotura muscular de Gayà

Las pruebas a las que ha sido sometido en las últimas horas el lateral José Luis Gayà han descartado que sufra una rotura muscular en el sóleo izquierdo, según pudo saber Efe por fuentes conocedoras de los resultados de las mismas. El jugador se retiró del choque de España ante Georgia, en Badajoz, tras una mala sensación en la pierna izquierda y abandonó la concentración de la selección española.

Antes de hacerlo, los servicios médicos de la selección le realizaron una primera resonancia en la que no se apreciaba una lesión grave pero sí un edema, y se decidió que no viajará a Kosovo y regresara a Valencia por precaución.



Las pruebas que se le han realizado desde que regresó a la disciplina del club de Mestalla han confirmado ese primer diagnóstico, por lo que el jugador no está por completo descartado para el choque del domingo ante Osasuna. Su evolución en las próximas horas marcará su disponibilidad para ese cuarto encuentro de la Liga en el campo de Osasuna.