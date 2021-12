'Las pistas', obra ganadora de la III edición del 'Premio AFE Carlos Matallanas'

El periodista Jorge Villena ha ganado el ‘Premio AFE Carlos Matallanas’ con su obra ‘Las Pistas’, en una gala celebrada en Madrid y en la que tomó el testigo de Ángel Silvelo y Antonio Castro Guerrero, ganadores de las dos primeras ediciones. Este proyecto fue impulsado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) junto a Prisma Publicaciones del Grupo Planeta y FUNDELA (Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica).

Tras recibir el premio Jorge Villena Cabo, que trabaja en el departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Golf, comentó que Carlos Matallanas, enfermo de ELA, "ha sido y es un espejo" en el que mirarse "sin siquiera haberle conocido". "Prácticamente la misma edad, madrileño como yo, periodista como yo, jugó al fútbol en tierra como yo... Imposible no verme reflejado en él”, destacó Villena en su discurso.

"(Carlos) acabó erigiéndose en un referente para mí por su enorme pasión por nuestra profesión y por su actitud en la vida. Si el premio no llevase su nombre, yo hoy no estaría aquí, eso lo tengo clarísimo”, enfatizó el ganador del premio.

El exfutbolista del Atlético de Madrid Gabriel Fernández Arenas ‘Gabi’ apadrina esta edición y es el autor del prólogo del libro ganador. "No me gusta ser centro de atención de nada, pero tenía que estar aquí, participando en este proyecto. Carlos me enseñó a valorar la vida, y dentro de ella, el fútbol. Era capaz de centrar la atención y con su firma transmitir un legado que es eterno”, dijo el exfutbolista.

La recaudación de las ventas del libro ganador de este premio se destina íntegramente a FUNDELA. La dotación para el relato ganador es de 18.000 euros.

'Las pistas' es una sólida novela que aúna la vertiente futbolera con una trama entretenida y de reflexión sobre temas como la amistad o las raíces. Es una novela convincente, con sensibilidad social, bien planteada y narrada, consiguiendo ser una lectura amena e interesante para el lector. Es sensible, futbolera, entretenida, costumbrista, sólida, reflexiva, social, cercana, dinámica y reivindicativa.