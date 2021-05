Las peñas rayistas cargan contra Advíncula: "Contamos los días para que dejes de ensuciar la franja"

La Plataforma ADRV, que engloba a la mayoría de peñas de aficionados del Rayo Vallecano, emitió un comunicado en el que critica al futbolista peruano Luis Advíncula, al que acusan de "no entender el significado y la historia de la camiseta que defiende" y aseguran que es "una vergüenza" que vista la franja roja.



El 6 de junio se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, unos comicios que enfrentan a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Pedro Castillo, de Perú Libre. En un vídeo junto a algunos compañeros de selección, Luis Advíncula pidió el voto de los peruanos mostrándose en contra del comunismo.



"Amo a mi país y cada vez que me convocan ahí estoy, listo para defenderlo. La luchamos, la sudamos y salimos adelante todos juntos. Unidos siempre, divididos, jamás. Este 6 de junio estás convocado a votar por Perú. Por un país en democracia, en libertad, unido y en paz", dice Advíncula en un vídeo en el que Paolo Hurtado, posteriormente, dice "no al comunismo".



Aunque el lateral no pide el voto por ningún candidato en concreto de manera expresa, sus palabras se han interpretado como muestra de apoyo a la candidata de derechas que representa Keiko Fujimori.

Un club a la deriva, alejado de la realidad social de su barrio y su gente. @luisadvincula17 nunca entendió el significado y la historia de la camiseta que defiende. pic.twitter.com/C7Keo81pwS — Plataforma ADRV (@plataformaADRV) May 20, 2021

La afición del equipo madrileño, a través de la Plataforma ADRV, ha criticado el posicionamiento de Advíncula, asegurando que el Rayo es "un club a la deriva, alejado de la realidad social de su barrio y su gente", y criticando que el jugador "nunca entendió el significado y la historia de la camiseta que defiende".



"Cuando un jugador nuevo llega a Vallekas, una de las cosas que la afición le transmite es que sea responsable con sus acciones y opiniones mientras vista nuestra camiseta. No cuestionamos tu derecho a opinar, cuestionamos la honestidad de tus actos y el respeto por Vallecas y nuestra clase. Es una vergüenza que vistas la franja roja, la que sea. Contamos los días para que dejes de ensuciarla", concluye el comunicado de la Plataforma ADRV.