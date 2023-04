Las críticas del Espanyol contra el arbitraje: "Diferentes errores del VAR han perjudicado a nuestro equipo"

El Espanyol, a través de un comunicado emitido este sábado tras la derrota contra el Athletic (1-2), mostró su “disconformidad y preocupación” por los criterios arbitrales aplicados en sus partidos y nombró “especialmente” a la “disparidad de criterios” en el VAR.

La entidad blanquiazul enumeró distintos episodios en los que el videoarbitraje, según señaló la entidad catalana en el texto, se cometieron “diferentes errores” que, en su opinión, han “perjudicado notablemente” al club. Concretamente, el Espanyol destacó las dos últimas jornadas: contra el Girona y ante el Athletic.

El comunicado periquito señaló que frente al Girona se señaló un penalti de Vinicius Souza que no es revisado por el VAR “pese a que no existe acción punible”. Contra el Athletic, el Espanyol lamentó que el VAR anulara un gol por una “mano inverosímil” de Joselu y que no se mostrara “la segunda tarjeta” a Dani García.

Además de estos dos encuentros, el Espanyol recordó, de forma detallada, una lista de partidos en los que, según su criterio, fue perjudicado y en las que aprecia “un dispar criterio” en el uso del VAR: en la jornada dos frente al Rayo; en la siete ante el Valencia; en la decimoctava al medirse al Betis; y en la decimonovena contra el Almería.

El portavoz del club, Joan Capdevila, criticó la situación en declaraciones a los medios del club: “Nos sentimos totalmente perjudicados. Llevamos dos partidos en los que tenemos que decir basta. Parece que no nos tengan en cuenta. Lo de Girona y de hoy es una cosa rarísima. Es el momento de alzar la voz”.