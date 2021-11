Laporta: "Xavi y el club pusimos de nuestra parte para rescindir el contrato"

Joan Laporta, el presidente del Barcelona, se ha mostrado ilusionado en la presentación de Xavi Hernández, en el Camp Nou, como nuevo técnico del primer equipo. La confianza del club en Xavi es "plena"en "su manera de hacer, su profesionalidad y entendemos que él tiene que mandar y sabrá dar con la tecla", aseguró el presidente culé.

La situación del Barça no es fácil y a Xavi le espera una situación "difícil" con un "equipo a construir" porque "es un proyecto a medio y largo plazo", afirmó Laporta. Además, desveló como fueron las negociaciones para que el de Terrassa regresase a su casa: "Llegamos a un acuerdo con el Al-Sadd y las dos partes pusimos de nuestra parte para rescindir el contrato". Una vez Xavi viajó a Barcelona para firmar su contrato, Laporta destacó que "las cifras hablan con personalidad".

Xavi: "Cuando hemos tenido un orden y hemos cumplido las normas todo ha ido bien" Xavi ha remarcado varias veces esa idea de "orden y normas" para conseguir los resultados. Apostó por la renovación de Dembélé, al que considera "crack mundial". 08 nov 2021 - 11:29

Xavi "tiene que dirigir al club lo mejor que sepa". Es la única manera para Laporta en la que el Barcelona puede volver a ser el que era. Esta situación recuerda a la de Frank Rijkaard en el banquillo blaugrana porque "lo tuvo que hacer también", contó el presidente. Además, en el regreso del ‘6’ añadió que "seguro que lo hará bien".

También se le ha preguntado a Laporta ¿por qué no ha venido Xavi antes? A lo que respondió que "siempre he dicho que Xavi iba a ser entrenador. Hay que tener en cuenta que teníamos un entrenador que merecía respeto". Además, tenía contrato en vigor y le hemos dado el margen de confianza hasta que la situación no era sostenible. Asimismo, el nuevo técnico del Barça "ha sido muy respetuoso con Ronald Koeman y se lo agradezco", gratificó.

En cuanto al Fair Play Financiero ha sido claro:"LaLiga nos mira con lupa. Cada día se inventa una cosa nueva". Aunque, en cuanto a la clasificación de LaLiga y la Champions, Laporta se mostró optimista recordando que el Barça es un equipo grande y debe quedar entre los cuatro primeros. "Es necesario para mantener nuestro prestigio, pasar la siguiente fase y competir en las competiciones que estamos".

El Barça tiene que jugar tres competiciones, LaLiga, la Champions y la Copa del Rey, y en Europa es donde lo tiene más difícil, pero para Laporta "estamos vivos, en LaLiga estmaos lejos, pero todavía podemos competir. Hemos tenido situaciones parecidas, como en 2003/2004 y con Xavi vamos a competir para ganar".