Laporta: "Tengo ganas de volver a meterle seis al Real Madrid"

Dani Senabre, colaborador de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, ha charlado en su canal de YouTube con Joan Laporta, precandidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Laporta ha analizado la situación de la entidad, ha hablado de la posible salida de Messi y de la famosa pancarta situada junto al Santiago Bernabéu y que tantos elogios recibió por el alto rendimiento en marketing de la acción.

‘Dani in The Jungle’, ha sido la última parada del expresidente azulgrana en su camino hacia los comicios del próximo 24 de enero. Ha sido una entrevista diferente, emitida a través del canal de YouTube de Dani Senabre.

Aparece una pancarta de Laporta al lado del Bernabéu Este martes ha aparecido una lona promocionando la candidatura de Joan Laporta para las elecciones al Barcelona en una calle próxima al Estadio Santiago Bernabéu. 15 dic 2020 - 11:49

“Cuando nos lo propone el equipo de campaña pensaba que lo harían en Barcelona. Nos dijeron hay un edificio en Madrid… ¿os atrevéis? Y pensé que era algo distinto y rompedor y había que hacerlo. Es algo acorde con estas elecciones en las que hay diferentes sedes. Luego comentamos las palabras que había que poner… propuse esa frase que me salió de dentro y les pareció bien”, explica sobre la famosa lona instalada junto al estadio del Real Madrid.

“Una lona de estas características y el mensaje que lanza es muy buena para definir el perfil del candidato y la candidatura. Significa experiencia, ganas, atrevimiento… es como decirles tengo ganas de volver a meteros seis y de volver a participar y vivir esa rivalidad con respeto y propia de un partido de fútbol. Volver a ver a los otros clubes que hay en Madrid”, continúa.

Laporta ha asegurado que está “concentrado en conseguir las firmas necesarias y explicar su programa” y no pierde tiempo en si los otros candidatos le ven como favorito en los comicios. Además, ha reconocido que no se considera el mejor presidente de la historia del Barcelona y cree que este ha sido “Joan Gamper, que superó una situación de desaparición del club”.

“Ahora el nuevo presidente tendrá que superar también una situación muy difícil. Mi motivación es que el Barcelona no sea una Sociedad Anónima, ver a los jugadores volver a sonreír y volver a ganar y tendrá un paralelismo con los orígenes de Gamper en el que este tuvo que volver a presentarse para salvar al club”, ha afirmado.

Con respecto a Leo Messi ha dicho que “no cree” que el Barcelona no tenga dinero suficiente para renovarle porque “una de las principales fuentes de ingresos es Messi”. “Además, de ser un líder en el campo es una referencia para los patrocinadores. Hay un deficit muy importante, unas pérdidas insostenibles, una deuda astronómica y difícil de amortizar si no se reestructura”, ha reconocido.

El expresidente ha desvelado que si sale reelegido cuando “haya hecho la auditoría correspondiente y sepa de lo que dispongo para afrontar esta situación” irá a ver a Messi “y el sabe que lo que le proponga es porque lo puedo cumplir. Le haré una propuesta deportiva en la que estará arropado para volver a la élite deportiva”.

No ha querido hablar de fichar a jugadores, pero si lo ha hecho de temas políticos. “El Barcelona tiene una carga simbólica de Cataluña muy importante. No ha hecho apología de partidos. Incluso los barcelonistas de fuera de Cataluña entienden que el club tiene una simbología muy importante de Cataluña. Siempre ha latido al ritmo que ha latido Cataluña porque no es solo un equipo de fútbol es una institución muy arraigada y esto te lo respetan en todo el mundo. Lo que tenemos que procurar es no caer en estas trampas para dividir. El fútbol es deporte y el deporte también es política y ahí el Barcelona tiene que posicionarse algunas veces, pero siempre priorizando los intereses del Barça”.