Laporta, sobre la renovación de Messi: "Todo va bien"

Este jueves, en la cena previa al torneo benéfico de golf que organiza el FC Barcelona, Laporta hizo alusión a las palabras de Javier Tebas, dudando sobre si el club azulgrana podría empezar la temporada con el Barça a mediados de agosto.El presidente le respondió, "Todo va bien, todo va bien", instando a que no se pierdan los nervios y no se generen dudas de que Messi volverá a jugar con el Barcelona.

Javier Tebas: "No sé si Messi podrá empezar LaLiga con el Barça" "Si no hay salidas en el Barça, es imposible que puedan inscribir a Messi", ha dicho este jueves el presidente de LaLiga en declaraciones al programa 'Jugones'. 08 jul 2021 - 16:12

Sin embargo y pese a la tranquilidad que quiso mostrar Laporta, ahora mismo las cuentas no salen en Can Barça. El conjunto de la ciudad condal sigue con su particular operación salida para hacer espacio al contrato de Messi y la inscripción de Depay, Emerson, Agüero y Eric García, los nuevos fichajes del equipo que dirige Koeman.

Ya han salido Firpo, Akieme, Todibo, Konrad y Matheus, este último denunciará al Barça por el procedimiento, y se esperan varias salidas más. Entre ellos, Pjanic, Braithwaite, Neto, Coutinho e incluso Griezmann.